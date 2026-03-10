Apple sẽ ngày càng phổ biến nhờ chiến lược này

Apple là một thương hiệu vô cùng phổ biến. Mọi khu vực trên thế giới đều có một điểm chung: hầu hết người tiêu dùng coi iPhone và Mac là tiêu chuẩn, là những thiết bị cao cấp. Tại quê nhà - Mỹ, Apple chiếm thị phần rất lớn.

Ảnh concept iPhone Fold.

Hiện tại, công ty bắt đầu nhắm mục tiêu vào các thị trường chưa khai thác. Và đối với những thị trường đã khai thác, công ty đã bắt đầu tiếp cận việc ra mắt sản phẩm theo một cách rất khác.

Theo các chuyên gia trong ngành, chúng ta có thể kỳ vọng Apple sẽ trở nên phổ biến hơn nữa ở nhiều nhóm nhân khẩu học khác nhau trên toàn thế giới.

MacBook Neo: một cách tiếp cận mới?

Với MacBook Neo mới, Apple hiện đang cung cấp một phiên bản giá rẻ hơn của một trong những dòng sản phẩm phổ biến nhất của mình. Mặc dù MacBook Air đã tồn tại, MacBook Neo là một phiên bản có giá phải chăng hơn. Sản phẩm có hiệu năng thấp hơn nhiều nhưng hoàn toàn phù hợp cho sinh viên và người dùng không chuyên.

MacBook Neo.

Cách tiếp cận hướng đến đối tượng người dùng trẻ tuổi và sử dụng máy tính một cách thoải mái hơn cũng được thể hiện qua các tùy chọn màu sắc dành cho MacBook Neo. Trước đây, Apple chỉ phát hành MacBook của mình với các tông màu trầm. MacBook Neo đã thay đổi điều đó và mang đến một diện mạo trẻ trung hơn. Cuối cùng, thiết bị này còn có cả chương trình giảm giá dành cho sinh viên, giúp mẫu máy "bán chạy như tôm tươi".

Vì vậy, giờ đây, nhiều sinh viên đang dùng máy tính xách tay chạy Windows hoặc Chromebook sẽ chuyển sang sử dụng MacBook Neo. Sẽ có nhiều máy tính xách tay Apple hơn xuất hiện trong các khuôn viên trường đại học và công ty sẽ chiếm được thêm một phân khúc thị trường lớn.

iPhone 17e và những nâng cấp giá rẻ hàng năm

Việc ngừng sản xuất dòng iPhone SE và thay thế bằng dòng iPhone e, bắt đầu với iPhone 16e năm ngoái là một bước đi thiên tài của Apple. iPhone SE có những lần ra mắt khá rời rạc cho ba thế hệ và cũng có cách đặt tên khá khó hiểu. Đây là những sai lầm đã được Apple khắc phục với dòng iPhone e.

iPhone 17e.

Năm nay, iPhone 17e được ra mắt sau iPhone 16e 1 năm. Chúng có tên gọi dễ nhớ hơn, nhất quán với các mẫu flagship mới nhất.

Apple đã biến dòng iPhone giá rẻ thành một bản nâng cấp hàng năm, bổ sung đủ những cải tiến để thu hút nhiều khách hàng đổi iPhone 16e lấy iPhone 17e. Với hệ thống đặt tên tốt hơn và các bản phát hành hàng năm, người dùng cũng sẽ bắt đầu thấy nhiều mẫu iPhone e-series hơn trên thị trường.

Dòng iPhone 18 sẽ được trình làng theo từng đợt

Theo nhiều nguồn tin, Apple đã quyết định chia nhỏ thời gian phát hành dòng iPhone cao cấp của mình. Vào cuối năm nay, "Nhà Táo" sẽ chỉ ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Mẫu iPhone 18 cơ bản sẽ ra mắt vào đầu năm sau cùng với iPhone Air 2 và iPhone 18e. Những chiếc điện thoại này sẽ lên kệ cùng thời điểm với dòng Samsung Galaxy S27.

Bằng cách chia nhỏ thời gian phát hành trong năm nay, Apple không chỉ có thêm thời gian để hoàn thiện phần mềm mà còn có cơ hội cạnh tranh với Samsung mỗi năm. Với việc dòng Galaxy S ra mắt trước, "Nhà Táo" sẽ có đủ thời gian để trang bị cho mẫu iPhone tiêu chuẩn các tính năng vượt trội hơn.

Việc ra mắt thêm một chiếc iPhone mỗi năm vào khoảng thời gian đó cũng sẽ phân tán sự chú ý mà Samsung thu hút được.

iPhone 17.

Theo các chuyên gia, những thay đổi nhất định trong cách tiếp cận này sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho Apple. Công ty này thường nhắm đến phân khúc cao cấp và đang hướng đến những người tiêu dùng cao cấp hơn nữa với các sản phẩm Ultra mới nhưng đã đến lúc hãng nhận ra sức mạnh của các sản phẩm giá rẻ.

Apple thậm chí có thể bắt đầu sử dụng tên gọi Neo cho các sản phẩm giá rẻ khác. Chúng ta có thể thấy iPad Neo, iPhone Neo, AirPods Neo và nhiều hơn nữa. Đây sẽ là một cách khá thông minh để phân loại các sản phẩm giá phải chăng hơn của hãng, đồng thời có thể thử nghiệm thêm nhiều tùy chọn màu sắc thú vị hơn.