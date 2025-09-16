Máy lọc không khí tích hợp quạt đối lưu, có tia UV-C diệt khuẩn

Acerpure (thương hiệu gia dụng thông minh thuộc tập đoàn Acer) vừa ra mắt máy lọc không khí Acerpure Cool C2-UVC (AC553-50W). Máy lọc không khí kết hợp quạt đối lưu 2 trong 1 này được trang bị bộ lọc HEPA 4in1+, đặc biệt có khả năng kết nối và quản lý thông qua ứng dụng Acerpure Life trên smartphone.

Máy lọc không khí Acerpure Cool C2-UVC tích hợp quạt đối lưu ở phía trên.

Theo công bố của nhà sản xuất, sản phẩm có khả năng làm sạch không khí lên đến 45m2 cùng công nghệ tia cực tím UV-C như lớp bảo vệ thứ 5 để loại bỏ vi khuẩn. Acerpure Cool C2-UVC tích hợp quạt đối lưu không khí đưa luồng gió xa đến 24m và tiết kiệm 50% lượng tiêu thụ điện năng nhờ động cơ DC-Inverter.

Ngoài ra, Acerpure còn giới thiệu máy lọc không khí Cool C3 3in1 (AC333-10W) kết hợp quạt đối lưu nhỏ gọn 3 trong 1, bao gồm bộ lọc HEPA 3in1 loại bỏ vi khuẩn, bụi mịn PM1.0/2.5 trong không khí, quạt đối lưu tạo ra luồng gió xoắn ốc 3D với khoảng cách xa đến 25m và đèn ngủ.

Acerpure Cool C3 3in1.

Hay Acerpure Pro P2 (AP551-50W) trang bị bộ lọc HEPA 4in1+ giúp loại bỏ bụi mịn PM1.0, vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng. Màng lọc than hoạt tính còn có khả năng loại bỏ khí formaldehyde và nicotine có hại trong môi trường.

Acerpure Pro P2.

Cuối cùng là Acerpure Pro P2 Classic (AP352-10W) được trang bị bộ lọc HEPA 3in1+ có khả năng loại bỏ bụi PM2.5, khí độc hại và chất gây dị ứng trong không khí với 4 lớp bảo vệ. Màng lọc than hoạt tính của sản phẩm này cũng xử lý được khí formaldehyde, benzene,…

Các mẫu máy lọc không khí nói trên có giá từ hơn 4 triệu đồng cho tới hơn 10 triệu đồng tùy sản phẩm.

Bên cạnh bộ sản phẩm máy lọc không khí, Acerpure còn mang tới các sản phẩm gia dụng khác. Nổi bật là máy lọc nước Aqua WP3 (WP333-20W) có thiết kế nhỏ gọn 8cm, trang bị công nghệ lọc nước DCF, làm nóng tức thì trong 3 giây, tích hợp chức năng tự làm sạch và cơ chế bảo vệ thông minh.

Acerpure Aqua WP5 (WP744-40B) thì sử dụng bộ lọc RO 5 trong 1 kết hợp tia UV kép diệt khuẩn, làm nóng trong 3 giây, làm lạnh đến 5°C, bình chứa tinh khiết 1,6L có thể tháo rời, màn hình TDS giám sát chất lượng nước, đạt chứng nhận NSF về khả năng loại bỏ vi khuẩn.

Quạt đối lưu không khí Acerpure Cozy F2 (AF773-20W) sử dụng động cơ DC-Inverter giảm tiêu thụ điện năng, luồng gió 3D nghiêng lên xuống, xoay trái phải 90 độ đi xa đến 25m cùng 16 cấp độ gió điều chỉnh, bao phủ diện tích lên đến 308m2. Cùng với đó, còn có Acerpure Cozy F1 (AF551-20W) kiểu đứng, 12 cấp độ gió, công nghệ 3D Airflow, động cơ DC Inverter tiết kiệm điện, đi kèm điều khiển từ xa.