Máy lọc không khí tích hợp loa di động 30W, mặt bàn sạc không dây Qi

Máy lọc không khí PuriCare AeroSpeaker

Kế thừa những đường nét tinh tế của thế hệ trước, sản phẩm này được khéo léo “ẩn mình” trong chiếc bàn trà. Không chỉ ấn tượng về thiết kế, AeroSpeaker còn sở hữu bộ lọc HEPA 360 độ hoạt động mọi hướng, có khả năng loại bỏ bụi siêu mịn kích thước nhỏ đến PM0.01.

Hệ thống nút bấm điều khiển bên cạnh bàn PuriCare AeroSpeaker.

Công nghệ UVnano có thể tiêu diệt vi khuẩn tích tụ trên cánh quạt. Đặc biệt, thiết bị vận hành ở mức 21dB, được hãng sản xuất mô tả là "êm hơn cả tiếng lá rơi".

PuriCare AeroSpeaker còn mang đến trải nghiệm “chữa lành”, khi tích hợp hệ thống loa 360 độ Hi-Res công suất 30W. Đi cùng đó là hệ thống đèn đa sắc với 8 màu và 9 chế độ ánh sáng, có thể điều khiển qua ứng dụng LG ThinQ. Mặt bàn được trang bị sạc không dây chuẩn Qi tới 15W khi sạc MagSafe.

Máy lọc không khí LG PuriCare AeroSpeaker còn được tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm với chế độ AI+ thông minh. Nhờ đó, thiết bị có khả năng phân tích chất lượng không khí và tự động điều chỉnh tốc độ quạt, giúp tiết kiệm đến 40,5% điện năng so với chế độ tự động thông thường, LG cho biết.

Sản phẩm phù hợp với không gian phòng khách hoặc phòng ngủ diện tích khoảng 19,8m² với giá bán lẻ đề xuất 16 triệu đồng.

Máy hút ẩm Dual Inverter Mojave

Dual Inverter Mojave được trang bị máy nén biến tần Dual Inverter giúp tiết kiệm năng lượng. Hệ thống Ionizer và UVnano có khả năng loại bỏ vi khuẩn, nấm mốc trong không khí và trên quạt. Sau mỗi chu kỳ hoạt động, chế độ "Tự động làm sạch" sẽ sấy khô các bộ phận bên trong, ngăn ngừa mùi hôi và nấm mốc phát sinh.

Dual Inverter Mojave.

Thiết bị được trang bị hệ thống bánh xe 360 độ với khả năng di chuyển linh hoạt, tay cầm ẩn thông minh dễ mở chỉ bằng một chạm, cùng ngăn chứa dây điện tiện lợi. Bình chứa nước trong suốt có tay cầm chống rò rỉ, dễ tháo lắp bằng một tay và được tích hợp đèn hiển thị 8 màu tùy chỉnh, vừa giúp người dùng theo dõi lượng nước vừa tăng tính thẩm mỹ cho không gian.

Người dùng có thể điều khiển và theo dõi thiết bị từ xa qua ứng dụng LG ThinQ, giúp kiểm soát độ ẩm ở mọi thời điểm. Khi bình chứa đầy, đèn báo trên bảng điều khiển sẽ tự động nhấp nháy để cảnh báo. Đặc biệt, chế độ Smart+ cho phép thiết bị tự động điều chỉnh công suất máy nén và tốc độ quạt để tạo luồng không khí khô ráo.

Dòng Mojave 34 lít (giá bán lẻ đề xuất 19,49 triệu đồng) phù hợp cho diện tích lên đến 89m², trong khi phiên bản 40 lít (giá bán lẻ đề xuất 22,49 triệu đồng) là lựa chọn cho không gian rộng đến 99m². Sản phẩm đi kèm ống sấy chữ T giúp giữ khô quần áo trong tủ và ống sấy chữ Y hỗ trợ sấy giày.