Motorola muốn thoát mác điện thoại giá rẻ nhưng lại chọn sai chiến lược?

Ngay sau khi ra mắt, Motorola Signature 27 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Đây là sản phẩm cao cấp đầu tiên của Motorola tại Mỹ kể từ năm 2023, nhưng mức giá 1.600 USD của sản phẩm khiến không ít người phải suy nghĩ trước khi quyết định mua.

Mức giá 1.600 USD của Motorola Signature 27 thực sự gây khó cho người dùng.

Ở mức giá đề xuất, sản phẩm này chỉ rẻ hơn 400 USD so với iPhone Duo, trong khi cao hơn 600 USD so với giá Galaxy S26+ cao cấp từ Samsung. Điều này đặt ra câu hỏi liệu người tiêu dùng có sẵn sàng chi tiền cho một chiếc điện thoại mang thương hiệu Motorola, vốn đã gắn liền với hình ảnh sản phẩm giá rẻ trong tâm trí nhiều người.

Trong khi Motorola đã thành công với dòng điện thoại gập RAZR, thì các mẫu điện thoại màn hình phẳng của hãng lại không được chú ý nhiều. Người tiêu dùng thường tìm thấy các mẫu Moto E và Moto G giá rẻ tại các cửa hàng, trong khi Moto Edge tầm trung là lựa chọn tốt nhất hiện có. Điều này cho thấy sự thiếu hụt trong danh mục sản phẩm của Motorola tại thị trường Mỹ.

Mặc dù Signature 27 sở hữu cấu hình mạnh mẽ, nhưng nhiều đối thủ cạnh tranh như Galaxy S26+ và Google Pixel 11 Pro lại có giá thấp hơn đáng kể. Điều này khiến Signature 27 trở thành một sản phẩm khó bán, mặc dù nó được định vị như một biểu tượng địa vị hơn là một chiếc điện thoại phổ thông.

Đặc biệt khi thương hiệu Motorola thường gắn với các sản phẩm giá rẻ trong thời gian gần đây.

Motorola đã cố gắng thay đổi hình ảnh của mình với Signature 27, nhưng liệu chiến lược này có hiệu quả hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý hơn.

Mặc dù giá của Signature 27 phản ánh chi phí sản xuất cao, nhưng Motorola cần cân nhắc việc ra mắt các sản phẩm cao cấp với mức giá phải chăng hơn để thu hút người tiêu dùng. Hy vọng rằng hãng sẽ không từ bỏ thị trường điện thoại cao cấp một lần nữa.