iPhone Duo sắp phải đối mặt với sản phẩm “cứng cựa” từ Motorola

Motorola đang có những bước tiến mạnh mẽ trong phân khúc smartphone cao cấp, với sự xuất hiện của dòng sản phẩm Signature 27, đánh dấu sự trở lại của hãng với các mẫu smartphone phẳng. Đồng thời, mẫu Razr Fold 2026 cũng mở rộng tham vọng của Motorola trong lĩnh vực điện thoại gập, vượt ra ngoài thiết kế truyền thống của dòng Razr.

Motorola Razr Fold 2026.

Tuy nhiên, Motorola có thể không dừng lại ở đó, khi những thông tin rò rỉ gần đây đã chỉ ra sự xuất hiện của một mẫu điện thoại gập mới mang tên Razr Flex 2027, và cái tên này đã xuất hiện trên trang web chính thức của công ty. Cụ thể, một trang hỗ trợ dành riêng cho Razr Flex 2027 đã được cung cấp trên trang web của Motorola tại Úc. Thiết bị này cũng được liệt kê trong phần cập nhật bảo mật, cùng các mẫu Razr hiện có để đánh dấu lần đầu tiên tên gọi này xuất hiện trong tài liệu hỗ trợ chính thức của Motorola.

Mặc dù đây là một bước phát triển đáng chú ý, thông tin về Razr Flex 2027 vẫn chỉ dừng lại ở mức độ thử nghiệm và chưa được xác nhận chính thức. Khi chọn Razr Flex 2027 trong phần cập nhật bảo mật, một trang với tiêu đề “Kiểm tra cập nhật bảo mật” hiện ra, liệt kê ngày ra mắt dự kiến vào tháng 8/2027, hệ điều hành Android 16 và thời gian hỗ trợ bảo mật kéo dài đến tháng 8/2029. Những chi tiết này có vẻ không khớp với một chiếc điện thoại chưa được phát hành vào năm 2027, cho thấy đây chỉ là thông tin tạm thời.

Trang hỗ trợ của Motorola có liệt kê Razr flex.

Theo các thông tin rò rỉ trước đó, Razr Flex có thể sở hữu màn hình gập 6,92 inch và màn hình ngoài 4,97 inch, so với màn hình lớn hơn 8,1 inch của Razr Fold. Một nguồn tin từ nhà bán lẻ cũng cho biết mức giá dự kiến khoảng 1.680 đô la, thấp hơn đáng kể so với mức giá gần 2.000 đô la của Fold. Điều này cho thấy Flex có thể là một thiết bị nhỏ gọn và giá cả phải chăng hơn, chứ không phải là phiên bản kế nhiệm của Fold, mặc dù Motorola vẫn chưa xác nhận điều này.

Thêm vào sự tò mò, trang tin TudoCelular của Brazil đã đăng tải một video được cho là ghi lại tại một sự kiện của Motorola. Đoạn video cho thấy một màn hình lớn bên dưới logo Motorola hiển thị hình ảnh quảng cáo của điện thoại Signature cùng một thông điệp “cảm ơn!” và một đoạn hoạt hình mô tả một thiết bị có thể gập lại. Thời điểm công bố video này khá thú vị, đặc biệt là sau những thông tin rò rỉ gần đây về Razr Flex.

Hình ảnh được cho là ảnh kết xuất của Razr Flex.

Hiện tại, các trang thử nghiệm của Motorola đang củng cố thêm độ tin cậy cho cái tên Razr Flex, nhưng động thái tiếp theo của công ty đối với thiết bị gập này vẫn còn là một bí mật.