Ra mắt Motorola Signature 27 với tuyệt phẩm camera

Signature 27 là minh chứng tiêu biểu cho trình độ chế tác của Motorola, tạo nên một đối thủ xứng tầm ở phân khúc cao cấp trước các tên tuổi như Samsung, Google và Apple.

Motorola Signature 27 đã chính thức ra mắt tại Mỹ với mức giá 1.599,99 USD (khoảng 41 triệu đồng). Chương trình đặt trước sẽ bắt đầu từ ngày 19/11 và sản phẩm chính thức lên kệ vào ngày 26/11; mức giá này cao hơn cả Galaxy S26 Ultra và đắt ngang iPhone 18 Pro Max.

Motorola Signature 27.

Người dùng có thể đặt trước từ ngày 19/11 thông qua Motorola.com, Amazon.com và BestBuy.com.

Đây là một trong những thiết bị tiên phong sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, chạy hệ điều hành Android 17 ngay khi xuất xưởng, cam kết hỗ trợ 7 bản nâng cấp hệ điều hành và lên đến 7 năm cập nhật bảo mật.

Các thông số kỹ thuật chính của Moto Signature 27:

- Hệ điều hành Android 17 (cài sẵn)

- Màn hình Extreme AMOLED 6,8 inch

- Bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

- RAM 12 GB chuẩn LPDDR5X

- Bộ nhớ trong 512 GB chuẩn UFS 4.1

- Hệ thống tản nhiệt chuyên dụng

- Pin silicon-carbon dung lượng 7.000 mAh

- Sạc có dây 90W

- Sạc không dây TurboPower

- Sạc ngược không dây 5W

- Sạc ngược có dây 4,5W

- Camera tiềm vọng 200MP và cảm biến hành động (action sensor)

Motorola Signature 27 có cụm camera ấn tượng.

Motorola Signature 27 được trang bị ống kính tiềm vọng 200MP cùng cảm biến hành động EVS (Event Vision Sensor) lần đầu tiên xuất hiện trên điện thoại. Hệ thống camera này bao gồm các cảm biến sau:

- Ống kính chính Sony LYTIA L910 50MP: khẩu độ f/1.6, tích hợp chống rung quang học (OIS) 3,5° và công nghệ LOFIC, giúp quay video ổn định hơn trong các điều kiện ánh sáng phức tạp như tại các buổi hòa nhạc hoặc nơi có đèn neon.

- Ống kính tiềm vọng 200MP: hỗ trợ zoom quang học 3x và tính năng Super Zoom Pro lên đến 100x (có sự hỗ trợ của AI).

- Ống kính góc siêu rộng 50MP: góc nhìn 122°, lưu ảnh ở độ phân giải 12,5MP.

- Camera trước 50MP: hỗ trợ quay video 4K.

Trong thông báo ra mắt, Motorola nhấn mạnh việc trang bị cảm biến EVS (Event Vision Sensor) chuyên dụng đầu tiên trên điện thoại, kết hợp cùng tính năng Action Shot. Khác với camera thông thường - ghi lại toàn bộ khung hình theo một khoảng thời gian cố định, các điểm ảnh trên cảm biến EVS hoạt động độc lập và chỉ truyền dữ liệu khi độ sáng tại vị trí đó thay đổi với độ chính xác về thời gian lên đến khoảng một micro giây.

2 màu của Motorola Signature 27.

Sau đó, điện thoại sẽ kết hợp dữ liệu chuyển động này với thông tin từ camera chính để "đóng băng" các chuyển động nhanh. Kết quả là những bức ảnh chụp trẻ em, thú cưng hoặc các hoạt động thể thao sẽ sắc nét hơn, không bị nhòe do chuyển động.

Về khả năng quay video, thiết bị hỗ trợ độ phân giải lên đến 8K. Camera chính hỗ trợ quay video 30fps, trong khi các camera khác đạt chuẩn 4K 60fps. Thiết bị còn có khả năng quay video chuyển động chậm (slow motion) ở độ phân giải 4K 120fps, hỗ trợ định dạng Dolby Vision và tích hợp công cụ tăng cường video bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Màn hình Extreme AMOLED Duo và viên pin dung lượng lớn

Signature 27 sở hữu màn hình Extreme AMOLED Duo kích thước 6,8 inch – màn hình Tandem OLED với hai lớp phát sáng xếp chồng lên nhau. Màn hình này đạt độ sáng tối đa lên tới 12.000 nit (đo trên 1% diện tích màn hình), tần số quét lên đến 120Hz, đồng thời hỗ trợ Dolby Vision và HDR10+. Theo Motorola, màn hình này tiết kiệm năng lượng hơn 34% và có tuổi thọ cao hơn 121% so với màn hình AMOLED tiêu chuẩn của năm ngoái.

Điện thoại được trang bị viên pin silicon-carbon dung lượng 7.000mAh và hỗ trợ sạc có dây 90W. Motorola cho biết, người dùng chỉ cần sạc 12 phút là có thể sử dụng trong khoảng 12 giờ. Thiết bị vẫn hỗ trợ sạc ngược với công suất 5W (không dây) và 4,5W (có dây).

Màn hình của Motorola Signature 27.

Signature 27 sử dụng hệ thống tản nhiệt ArcticMesh – một loại gel tản nhiệt chứa các hạt kim cương, kết hợp cùng buồng hơi (vapor chamber) lớn hơn 40% so với thế hệ trước. Máy được thiết kế với 6 ăng-ten và tương thích chuẩn Wi-Fi 8.

Motorola nhấn mạnh, đây là mẫu điện thoại duy nhất sở hữu hệ thống âm thanh được tinh chỉnh bởi Bang & Olufsen, đi kèm loa stereo đồng trục, công nghệ Dolby Atmos và các chế độ âm thanh chuyên biệt.

Hỗ trợ GrapheneOS và tích hợp Gemini Intelligence

Signature 27 là chiếc điện thoại đầu tiên của Motorola hỗ trợ GrapheneOS. Hệ điều hành này được phát triển cùng với GrapheneOS Foundation và tích hợp công nghệ ARM Memory Tagging Extension – một cơ chế bảo vệ bộ nhớ cấp phần cứng mà GrapheneOS yêu cầu.

Đây là một bước tiến đáng chú ý, bởi trước đây, chỉ có các dòng điện thoại Google Pixel (chẳng hạn như Pixel 11 Pro XL) mới có khả năng này. ...đã hỗ trợ tính năng này.

Motorola Signature 27 màu xanh.

Chiếc điện thoại này cũng được thiết kế để tích hợp Gemini Intelligence với các tính năng ​​sẽ ra mắt trong thời gian tới như Rambler, Create My Widget và Sign-to-Text. Các tính năng như Gemini Omni (chỉnh sửa video thông qua trò chuyện) và Lyria (dành cho âm nhạc) đã được cài đặt sẵn.

Thiết kế bền bỉ và đầm tay hơn

Signature 27 được chế tạo với khung nhôm và mặt kính Gorilla Glass Ceramic 3. Thiết bị cũng đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68 và IP69.

Máy có các tùy chọn màu sắc là Đen Pantone Coal Smoke và Xanh lá Capulet Olive với độ dày 7,99mm và trọng lượng 227g – dày hơn và nặng hơn so với Motorola Signature thế hệ đầu tiên.

Motorola Signature 27 dành cho ai?

Người tiêu dùng nên chọn chiếc điện thoại này nếu muốn sở hữu một thiết bị có pin lớn hơn cả Galaxy S26 Ultra.

Các chuyên gia hy vọng Motorola sẽ tiếp tục mang các dòng điện thoại cao cấp nhất của mình đến nhiều thị trường hơn. Cùng với mẫu flagship này, hãng cũng đã ra mắt Moto Watch Fit 27 và Moto Buds Ultra 27, cho phép người dùng sở hữu trọn bộ các thiết bị cao cấp từ Motorola.