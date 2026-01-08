Galaxy Z Fold 7 có thêm "đối thủ" mạnh - Motorla Razr Fold

Sau thời gian dài chờ đợi, Motorola đã chính thức công bố Motorola Razr Fold với màn hình gập kiểu sách.

Motorola Razr Fold.

Sản phẩm sẽ là "đối thủ" cạnh tranh của Samsung Galaxy Z Fold 7 và Google Pixel 10 Pro Fold.

Thông số kỹ thuật và tính năng của Motorola Razr Fold:

- Màn hình chính: LTPO 8.1 inch, độ phân giải 2K;

- Màn hình phụ: 6.6 inch;

- Camera chính: 50MP với cảm biến Sony LYTIA;

- Camera phụ góc siêu rộng/macro: 50MP;

- Camera tele periscope: 50MP, zoom quang 3x;

- Camera selfie ngoài: 32MP;

- Camera trong: 20MP;

- Màu sắc: Xanh Pantone Blackened và Trắng Pantone Lily;

- Hỗ trợ bút cảm ứng Moto Pen Ultra.

Theo các chuyên gia đánh giá, không có thông số nào trong danh sách trên kém hơn so với Galaxy Z Fold 7 cung cấp.

Ví dụ, màn hình 8.1 và 6.6 inch của Motorola Razr Fold lớn hơn một chút so với màn hình 8 và 6.5 inch ấn tượng của Galaxy Z Fold 7. Trong khi đó, camera chính 50MP của Razr Fold gần như chắc chắn sẽ bị "đối thủ" bỏ lại phía sau bởi camera 200 megapixel mạnh mẽ.

Bù lại, điện thoại màn hình gập của Motorola có tới 4 camera sau, cho phép người dùng chụp ảnh góc siêu rộng, ảnh zoom, ảnh tự sướng và gọi video ấn tượng không kém so với Galaxy Z Fold 7. Điều này có ý nghĩa rất lớn về hiệu năng thực tế.

Motorola Razr Fold phiên bản màu trắng đẹp mắt.

Thoạt nhìn, Razr Fold rất giống Galaxy Z Fold 7. Theo các chuyên gia, việc áp dụng một thiết kế không chỉ quen thuộc với mọi người mà còn được hàng triệu người dùng yêu thích là lựa chọn khôn ngoan hơn. Motorola sẽ cố gắng chinh phục một phần trong số hàng triệu người dùng đó bằng các cạnh màn hình sắc nét, phiên bản màu sắc "Trắng Lily" bắt mắt, họa tiết thú vị ở mặt sau của phiên bản "Xanh Đen" và cụm camera lớn - đặc điểm nổi bật của các thiết bị Moto.

Razr Fold cũng đi kèm một nút bấm bên cạnh tiện dụng, giúp truy cập nhanh vào các công cụ AI khác nhau. Ngoài ra, sản phẩm còn sở hữu thiết kế khá mỏng, tương thích với bút cảm ứng. Đây chính là yếu điểm của Galaxy Z Fold 7.

Motorola Razr Fold phiên bản màu đen.

Hiện tại, Motorola Razr Fold vẫn chưa rõ ngày bán ra. Nếu sản phẩm được ra mắt vào mùa xuân và có giá khởi điểm thấp hơn Galaxy Z Fold 7, Samsung sẽ phải lo lắng. Nếu Motorola không thể tung ra Razr Fold trước tháng 7, "đối thủ" chính của chiếc điện thoại này sẽ là Galaxy Z Fold 8 - khó bị vượt mặt hơn.