Rò rỉ ảnh hé lộ Motorola Edge 70 "mỏng không tưởng" với màu sắc ấn tượng

Chỉ một tuần trước, Motorola đã gây chú ý khi hình ảnh quảng cáo của mẫu điện thoại Motorola Edge 70 bị rò rỉ. Tiếp theo đó, hãng cũng đã nhá hàng về mẫu Moto X70 Air sắp ra mắt. Mới đây, thông tin cho thấy hai thiết bị này có thể là hai phiên bản khác nhau của cùng một sản phẩm, kèm theo một số hình ảnh render và thông tin chi tiết về camera.

Motorola tiếp tục hợp tác với Pantone để tạo ra màu sắc cho Motorola Edge 70. Một bộ ảnh render được YTECHB chia sẻ cho thấy thiết bị này sẽ có hai màu chính là Gadget Gray và Lily Pad, cùng với một số màu khác như Bronze Green. Đây có thể là màu sắc của Edge 70 mà chúng ta đã thấy trong hình ảnh quảng cáo bị rò rỉ trước đó.

Cả hai phiên bản trong ảnh render đều có điểm nhấn màu sắc nổi bật trên vòng camera và các nút Moto AI. Đặc biệt, phiên bản Lily Pad trông giống hệt thiết bị trong đoạn giới thiệu Moto X70 Air mà Motorola đã công bố tại Trung Quốc, cho thấy khả năng cao rằng Edge 70 sẽ là phiên bản toàn cầu của thiết bị này.

Một điểm đáng chú ý khác là thông số kỹ thuật của camera. Dự kiến, camera siêu rộng sẽ được trang bị cảm biến 50MP với trường nhìn 120º, cùng với tính năng chống rung quang học và kích thước điểm ảnh 2.0 micron, có thể đạt được thông qua quá trình ghép điểm ảnh.

Motorola đã phát hành Android 16 cho một số thiết bị cũ hơn, vì vậy có thể dự đoán rằng Edge 70 cũng sẽ được cập nhật. Thông thường, hãng ra mắt các thiết bị dòng Edge mới vào mùa xuân, nhưng lần này có thể sẽ sớm hơn. Việc Motorola không chờ quá lâu sau khi X70 Air ra mắt tại Trung Quốc để phát hành phiên bản toàn cầu là điều hợp lý.

Mặc dù Edge 70 được lấy cảm hứng từ hai mẫu điện thoại này, nhưng nó sẽ không trực tiếp cạnh tranh với Galaxy S25 Edge và iPhone Air. Thay vào đó, Motorola dự kiến sẽ cung cấp kiểu dáng này với mức giá phải chăng hơn, giúp nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn. Nếu những chiếc điện thoại siêu mỏng với thời lượng pin tốt được người dùng đón nhận, có thể sẽ không còn lý do để quay lại với những mẫu điện thoại dày hơn.