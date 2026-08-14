Nữ TikToker "biến mất" 3 tháng, trở lại với thành tích đỗ Đại học Yale

Sở hữu hơn 8 triệu người theo dõi trên Douyin (TikTok Trung Quốc), hot TikToker “T-Rex Teresa” gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đi học tại Đại học Yale. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng bàn luận nhiều hơn lại là khả năng vừa làm influencer, vừa học tập với cường độ cao của cô.

Tạm dừng livestream 3 tháng để ôn thi

“T-Rex Teresa” là một trong những hot girl "hàng thật" khi sở hữu cả nhan sắc và học vấn. Mới đây, cô gây sốt mạng khi chia sẻ hình ảnh mình tới Đại học Yale (Mỹ) học tập.

Cô sở hữu cả nhan sắc và học vấn.

Điều khiến dân mạng ấn tượng không chỉ là việc nữ TikToker được học tại một trường đại học danh tiếng, mà còn ở khả năng phân bổ thời gian và năng lượng cho nhiều công việc cùng lúc của cô.

Dân mạng cho biết chỉ riêng việc hoàn thành một nhiệm vụ học tập hoặc công việc đã khiến họ cảm thấy kiệt sức. Thế nhưng, Teresa vẫn có thể duy trì hoạt động trên mạng xã hội, livestream, quay quảng cáo, sản xuất nội dung và dành thời gian học tập.

Đáng chú ý, năm 2025, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn phát triển, cô quyết định tạm dừng livestream trong 3 tháng để tập trung ôn thi.

Cô gây chú ý khi nghỉ livestream để ôn thi.

Kết quả, cô đạt 223 điểm trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học, trong đó phần thi tổng hợp quản lý đạt 140 điểm và tiếng Anh II đạt 83 điểm. Thành tích này được cho là cao hơn điểm chuẩn quốc gia của Trung Quốc 35 điểm, qua đó giúp cô được nhận vào chương trình MBA thuộc Đại học Phúc Đán.

Trong lĩnh vực influencer, 3 tháng không livestream đồng nghĩa với việc tạm thời từ bỏ một nguồn thu nhập đáng kể.

Từ MBA Đại học Phúc Đán đến chương trình học tại Yale

Được biết, việc học tại Đại học Yale nằm trong chương trình học tập quốc tế thuộc chương trình MBA của Đại học Phúc Đán. Theo đó, chương trình học tập tại Yale School of Management (SOM) kéo dài khoảng một tuần, tập trung vào các chủ đề như lãnh đạo, chiến lược kinh doanh và công nghệ.

Lịch học tại Đại học Yale có cường độ khá cao, bắt đầu từ khoảng 8h30 sáng đến tối, sau đó tham gia một số hoạt động tổng kết, giao lưu và kết nối.

Nội dung học không chỉ xoay quanh những kiến thức kinh doanh truyền thống như ảnh hưởng và thuyết phục, tạo động lực cho nhân viên hay ra quyết định chiến lược, mà còn đề cập đến những vấn đề mới như định vị thương hiệu trong thời đại AI và ứng dụng AI trong quản lý khách hàng cao cấp.

Chương trình cũng đưa người học tiếp cận những vấn đề liên quan đến gián đoạn công nghệ và cách doanh nghiệp tái định hình mô hình kinh doanh khi công nghệ thay đổi nhanh chóng.

Bên cạnh các buổi học trong lớp, học viên còn tham gia những hoạt động thực tế, tìm hiểu về lịch sử và kiến trúc của Yale, đồng thời có chuyến đi tới New York để tìm hiểu thị trường tài chính và những tác động của kinh tế, công nghệ và địa chính trị đối với thị trường toàn cầu.

Điều này khiến trải nghiệm tại Đại học Yale không đơn thuần là một chuyến đi tham quan hay “check-in” trường đại học danh tiếng. Học viên phải tiếp nhận lượng thông tin lớn trong thời gian ngắn, đồng thời chủ động tương tác với giảng viên và các học viên khác.

Khả năng quản lý thời gian đáng kinh ngạc

Câu chuyện của Teresa đặt ra một vấn đề thú vị: Tại sao có người có thể làm nhiều việc trong khi người khác nhanh chóng rơi vào trạng thái quá tải?

Câu trả lời có lẽ không đơn giản là “người này chăm chỉ hơn người kia”, mà có thể liên quan tới khả năng duy trì nhiều hoạt động như quản lý thời gian, khả năng tập trung, mức độ ưu tiên công việc và cách phân bổ năng lượng tinh thần.

Trường hợp của Teresa cho thấy một chiến lược học tập đỉnh cao, khi cần tập trung cho kỳ thi, cô tạm thời cắt giảm hoạt động đang tạo ra thu nhập cao nhất, thay vì cố gắng duy trì tất cả cùng lúc.

Với những người đang vừa học vừa làm, vừa thực tập vừa xây dựng thương hiệu cá nhân, đây có thể là bài học thực tế hơn nhiều so với câu chuyện “người thành công làm việc 18 tiếng mỗi ngày”.