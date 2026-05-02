"Mổ bụng" iPhone, bóc trần lý do thay kính lưng tốn kém

Một YouTuber có tên Hugh Jeffreys đã quyết định làm sáng tỏ lý do tại sao chi phí sửa chữa mặt lưng iPhone lại cao đến vậy. Trong video mới nhất của mình, Hugh Jeffreys đã hướng dẫn quy trình thay thế mặt kính lưng trên một mẫu iPhone đời cũ, đồng thời chỉ ra những khó khăn trong việc sửa chữa.

Theo Jeffreys, nguyên nhân chính không chỉ nằm ở việc kính bị vỡ, mà còn ở lớp keo Apple sử dụng để cố định mặt lưng. Khác với nhiều smartphone khác, iPhone được dán bằng một lớp keo dày, gần như “kiểu xây dựng”, bao phủ toàn bộ mặt lưng. Điều này khiến cho việc tháo gỡ trở nên khó khăn, đòi hỏi phải sử dụng máy laser chuyên dụng để làm suy yếu lớp keo trước khi có thể loại bỏ các mảnh kính vỡ.

Quá trình này không chỉ tốn thời gian mà còn rất phức tạp. Jeffreys cho biết, việc tháo lớp kính xung quanh camera là một trong những thách thức lớn nhất vì phần này sử dụng kính dày và gắn chặt với khung máy. Người thực hiện phải cẩn thận để không làm hỏng cấu trúc xung quanh, vì chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể làm cong khung điện thoại.

Ngoài ra, quy trình sửa chữa còn bao gồm việc tháo dỡ và lắp đặt lại các linh kiện nhỏ như nam châm cho sạc không dây, đảm bảo mọi thứ được căn chỉnh hoàn hảo. Tất cả những yếu tố này góp phần làm cho chi phí sửa chữa iPhone trở nên cao hơn so với nhiều thiết bị khác.

Mặc dù các mẫu iPhone đời mới đã cải thiện thiết kế để dễ dàng tháo nắp lưng hơn, nhưng đối với các mẫu cũ, việc sửa chữa vẫn là một trong những công việc khó khăn nhất trong ngành. Chính vì vậy, nhiều người chọn cách sử dụng ốp lưng để che giấu vết hư hại thay vì sửa chữa.