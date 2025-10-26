Lý do iPhone 17 Pro cam vũ trụ chuyển sang màu vàng hồng và cách khắc phục

Tuần trước, một người dùng trên Reddit đã chia sẻ hình ảnh chiếc iPhone 17 Pro màu cam vũ trụ của họ, bất ngờ chuyển sang màu hồng, giống như vàng hồng. Tương tự, một video trên TikTok cũng ghi nhận hiện tượng này, với chiếc iPhone 17 Pro màu cam vũ trụ bị đổi màu ở khu vực camera và các cạnh. Mặc dù một số trường hợp đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhưng hiện tượng này vẫn chưa phổ biến.

Theo thông tin từ các bài đăng trên TikTok và Reddit, nguyên nhân gây ra hiện tượng đổi màu có thể liên quan đến việc tiếp xúc với dung môi tẩy rửa chứa hydrogen peroxide. Khung máy của iPhone 17 Pro được làm từ nhôm anodized, có lớp oxit nhân tạo nhằm chống ăn mòn và tạo màu sắc đồng đều.

Hydrogen peroxide là một chất oxy hóa mạnh, có thể làm hỏng lớp oxit này, đặc biệt khi tiếp xúc nhiều lần hoặc kéo dài. Hậu quả là bề mặt có thể bị ăn mòn, phai màu hoặc đổi màu cục bộ, chủ yếu ở các khu vực xung quanh khung nhôm và mặt phẳng camera, thay vì mặt kính phía sau.

Để tránh tình trạng này, người dùng nên tuân thủ các khuyến cáo từ Apple, bao gồm việc tránh xa các chất tẩy rửa có chứa thuốc tẩy hoặc hydrogen peroxide. Trên trang web hỗ trợ, Apple nhấn mạnh:

- Không sử dụng các sản phẩm có chứa thuốc tẩy hoặc hydrogen peroxide.

- Tránh để hơi ẩm lọt vào bất kỳ khe hở nào và không nhúng iPhone vào bất kỳ chất tẩy rửa nào.

- Sau khi khử trùng, hãy lau bằng vải mềm, hơi ẩm (có pha nước), không xơ.

Người dùng cũng nên kiểm tra kỹ thành phần của các loại nước tẩy rửa đang sử dụng, vì có thể chúng chứa thuốc tẩy hoặc hydrogen peroxide mà không ai hay biết.