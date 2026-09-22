MediaTek công bố vi xử lý 2nm thế hệ mới, quay được video 4K tốc độ khung hình 240fps

MediaTek vừa ra mắt vi xử lý Dimensity 9600 Pro, đánh dấu một cột mốc công nghệ quan trọng khi ứng dụng tiến trình 2nm thế hệ mới. Với công nghệ bán dẫn thế hệ mới được đưa vào dòng Dimensity, Dimensity 9600 Pro mở ra nhiều đột phá về hiệu năng và năng lượng cũng như trải nghiệm Agentic AI (AI có khả năng chủ động thực hiện tác vụ).

Dimensity 9600 Pro là vi xử lý 2nm thế hệ mới của MediaTek.

Theo đó, Dimensity 9600 Pro được trang bị CPU với thiết kế 2+3+3 All Big Core, cho hiệu năng đơn lõi cao hơn tới 17% và hiệu năng đa lõi cao hơn tới 15% so với thế hệ trước. Kiến trúc này gồm hai lõi C2-Ultra có xung nhịp lên đến 4,55GHz, ba lõi lớn C2-Pro ở mức 4,35GHz và ba lõi lớn C2-Pro ở mức 3,1GHz.

Nhà sản xuất cho biết, kiến trúc NPU kép cùng Agentic AI Engine trên Dimensity 9600 Pro được thiết kế để hỗ trợ thế hệ AI xử lý trực tiếp trên thiết bị tiếp theo, giúp smartphone có khả năng nhận biết, suy luận và hành động thông minh hơn, đồng thời đảm bảo an toàn cho các trải nghiệm AI.

Cũng theo hãng này, NPU Super Efficient thế hệ thứ hai giúp giảm 40% mức tiêu thụ điện năng cho các tác vụ AI luôn hoạt động. Trong khi đó, NPU 1090 mang lại hiệu năng xử lý đầu vào của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cao hơn 51%, số token được tạo ra trên mỗi watt cao hơn 55%, đồng thời hỗ trợ các ứng dụng AI phức tạp ngay trên thiết bị, bao gồm các mô hình có quy mô lên đến 30 tỷ tham số.

Nhờ đó, Dimensity 9600 Pro mở ra những khả năng Agentic AI mới như phân tích thông minh dữ liệu trên thiết bị, chủ động hỗ trợ người dùng và đưa ra các phản hồi được cá nhân hóa dựa trên sở thích của từng người, hoạt động như một “bản sao số” của người dùng.

Kiến trúc AI Computing Fusion trên Dimensity 9600 Pro kết hợp CPU và NPU, tạo nền tảng mạnh mẽ cho khả năng xử lý AI. Kiến trúc này được hỗ trợ bởi bộ nhớ đệm dung lượng lớn 34,5MB, đồng thời lần đầu tiên tích hợp bộ nhớ LPDDR6 và chuẩn lưu trữ UFS 5.0.

Đặc biệt, nền tảng này hỗ trợ quay chuyển động ở tốc độ 60fps với sự hỗ trợ của NPU, đồng thời lần đầu tiên đưa khả năng quay video siêu chậm 4K (240 khung hình/giây) với đầu ra trực tiếp trên nền tảng Dimensity. Ngoài ra, Dimensity 9600 Pro còn hỗ trợ 4K (60 khung hình/giây) AI True Color Tone, quay 4K (120 khung hình/giây) cinematic log và khả năng xử lý hình ảnh 17 EV.

Bên cạnh Dimensity 9600 Pro, MediaTek cũng giới thiệu Dimensity 9600M trang bị Agentic AI Engine và Dimensity Scheduling Engine thế hệ mới, giúp xử lý các tác vụ AI ngay trên thiết bị. Trong khi đó, ISP hỗ trợ xử lý hình ảnh và khả năng theo dõi đối tượng theo thời gian thực. Đối với nhu cầu chơi game, MediaTek HyperEngine mang lại trải nghiệm với tốc độ khung hình lên đến 185 khung hình/giây.

Những mẫu smartphone đầu tiên sử dụng MediaTek Dimensity 9600 Pro và Dimensity 9600M dự kiến sẽ được ra mắt ngay trong năm 2026.