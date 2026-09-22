Người dùng thiết bị sao lưu dữ liệu của Synology phải biết thông tin này

Synology vừa tung phiên bản mới nhất của phần mềm quản lý dữ liệu dành cho dòng giải pháp bảo vệ dữ liệu ActiveProtect. Bản cập nhật ActiveProtect Manager 2.0 (APM 2.0) mở rộng khả năng hỗ trợ nhiều nền tảng, bổ sung khả năng sao lưu và khôi phục dữ liệu giữa các môi trường khác nhau, đồng thời tăng cường bảo mật.

Thiết bị sao lưu dữ liệu của Synology vừa có bản cập nhật lớn.

Việc quản lý nhiều hệ thống sao lưu riêng lẻ không chỉ làm tăng chi phí mà còn khiến quá trình khôi phục dữ liệu trở nên phức tạp và mất nhiều thời gian. ActiveProtect Appliance tích hợp thiết bị lưu trữ chuyên dụng và phần mềm quản lý dữ liệu trong một giải pháp thống nhất.

Ở bản cập nhật này, APM 2.0 mở rộng khả năng bảo vệ dữ liệu cho Amazon EC2, Azure VM, Proxmox VE, Nutanix AHV và Google Workspace. Tính năng khôi phục đa nền tảng cho phép doanh nghiệp sao lưu và khôi phục giữa các môi trường khác nhau, đáp ứng nhu cầu khôi phục sau thảm họa (Disaster Recovery).

Bản cập nhật cũng mang đến nhiều lựa chọn hơn để lưu trữ bản sao dữ liệu. ActiveProtect Vault hiện tương thích với nhiều dòng NAS Synology hơn, trong khi Azure Blob Storage được bổ sung vào danh sách các đích sao chép và phân tầng dữ liệu được hỗ trợ.

Đáng chú ý, các bản sao lưu được lưu trên Amazon S3 Storage hoặc Azure Blob Storage có thể được khôi phục trực tiếp lên Amazon EC2 hoặc Azure VM. Ngoài ra, APM 2.0 còn bổ sung tính năng mã hóa phân vùng lưu trữ bằng phần mềm, giúp bảo vệ dữ liệu trong quá trình lưu trữ.

Trong bản cập nhật APM 2.1 sắp tới, Synology cho biết, họ sẽ bổ sung tính năng phát hiện bất thường bằng AI/ML. Tính năng này theo dõi từng phiên bản sao lưu để nhận diện những thay đổi bất thường, chẳng hạn như tốc độ thay đổi dữ liệu tăng đột biến, số lượng lớn tệp bị chỉnh sửa hoặc xóa, hay những thay đổi bất thường khác.

Khi đó, các bản sao lưu có dấu hiệu đáng ngờ sẽ được tự động đưa vào vùng cách ly (quarantine) để quản trị viên kiểm tra, giúp hạn chế nguy cơ mã độc xâm nhập vào dữ liệu sao lưu. Hệ thống cũng có khả năng học hỏi từ kết quả kiểm tra để cải thiện độ chính xác và giảm các cảnh báo sai.

APM 2.1 sẽ hỗ trợ quét mã độc trong bản sao lưu trước khi khôi phục thông qua các giải pháp chống virus của bên thứ ba được tích hợp, bao gồm Microsoft Defender, Bitdefender và ESET. Nếu phát hiện mã độc trong bản sao lưu mới nhất, tính năng Auto Fallback sẽ tự động chọn và khôi phục phiên bản sạch gần nhất.

Hiện, ActiveProtect Manager 2.0 đã khả dụng trên tất cả thiết bị ActiveProtect dòng DP. Trong khi ActiveProtect Manager 2.1 đang tiếp tục được phát triển, sẽ tung ra trong tương lai gần.