Tính năng ẩn giúp điều khiển iPhone bằng giọng nói

Khi nhắc đến điều khiển iPhone bằng giọng nói, nhiều người thường nghĩ đến Siri. Tuy nhiên, Apple còn tích hợp Khẩu lệnh (Voice Control), trợ năng cho phép điều khiển nhiều thao tác trên điện thoại mà không cần chạm vào màn hình.

Tính năng này được hỗ trợ trên iPhone chạy iOS 13 trở lên. Với iOS 27, Apple bổ sung khả năng sử dụng Apple Intelligence để Voice Control hiểu các mô tả tự nhiên hơn. Thay vì phải đọc chính xác tên của một thành phần trên màn hình, người dùng có thể mô tả bằng tên, chức năng, màu sắc hoặc vị trí của thành phần đó.

Người dùng có thể nói “chạm vào nút gửi tin nhắn” hoặc “chạm vào thư mục màu hồng” thay vì phải xác định chính xác tên của nút.

Người dùng có thể điều khiển iPhone bằng giọng nói với Voice Control. (Ảnh: AI)

Để kích hoạt, người dùng vào Cài đặt (Settings) > Trợ năng (Accessibility) >Khẩu lệnh (Voice Control) và bật tính năng. iPhone sẽ hiển thị biểu tượng màu xanh trên thanh trạng thái khi Voice Control hoạt động. Người dùng cũng có thể tải thêm ngôn ngữ, tạo câu lệnh riêng hoặc bổ sung từ vựng để máy nhận diện theo nhu cầu.

Voice Control cũng có chế độ phủ màn hình (Overlay), hiển thị số, tên hoặc lưới trên giao diện. Người dùng chỉ cần đọc số hoặc tên tương ứng để chọn khu vực cần thao tác.

Chẳng hạn, với lớp phủ dạng số, người dùng chỉ cần nói “số 3” để chọn phần tử tương ứng, từ đó có thể mở một Story trên instagram, một bài viết trên website hoặc một email cụ thể.

Tính năng này cũng hỗ trợ các thao tác như chụm hai ngón tay, vuốt, kéo và nhấn giữ. Người dùng có thể dùng giọng nói để phóng to ảnh, vuốt nội dung trên mạng xã hội hoặc thực hiện những thao tác vốn cần chạm trực tiếp vào màn hình. Một số chức năng thường phải dùng nút vật lý, như khóa màn hình, cũng có thể được kích hoạt bằng giọng nói.

Voice Control hướng đến người gặp khó khăn khi vận động hoặc thao tác bằng tay. Tính năng cũng hữu ích khi người dùng bị chấn thương ở tay hoặc đang bận nấu ăn, bế trẻ, trong những tình huống cần sử dụng điện thoại nhưng không thuận tiện chạm vào màn hình.

Khác với Siri, vốn chủ yếu xử lý yêu cầu, tìm kiếm thông tin và thực hiện các tác vụ cơ bản, Voice Control cho phép người dùng tương tác trực tiếp với các thành phần trên màn hình, đồng thời đọc và chỉnh sửa văn bản.

Một điểm đáng chú ý là Voice Control có thể hoạt động ngoại tuyến sau khi được thiết lập, nên người dùng vẫn có thể sử dụng tính năng khi không có kết nối Internet. Đây cũng là điểm giúp Voice Control phù hợp với những tình huống người dùng cần điều khiển iPhone rảnh tay hoặc thực hiện các thao tác cụ thể mà Siri không hỗ trợ.