Trong chuỗi biến cố kéo dài 10 ngày đầy căng thẳng, các phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới gồm OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Microsoft và xAI đã bất ngờ đồng thuận kêu gọi giảm tốc độ phát triển các hệ thống AI ngày càng tinh vi.

Động thái diễn ra sau khi nhiều nhà nghiên cứu cảnh báo trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) có thể xuất hiện chỉ trong ba năm tới, mang theo những rủi ro đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của nhân loại.

Các ông lớn công nghệ bất ngờ kêu gọi giảm tốc độ phát triển AI.

Nguy cơ mất kiểm soát AI khiến các hãng công nghệ lớn kêu gọi giảm tốc

Căng thẳng bùng nổ từ ngày 3/9 khi OpenAI công bố mô hình Astra nhưng thừa nhận khó kiểm soát sản phẩm của chính mình, tiếp nối bằng việc nhà nghiên cứu Jacob Coxon của Anthropic từ chức vào ngày 8/9 vì lo ngại các phòng lab đang "đánh cược với sinh mạng". Cựu chuyên gia Joe Benton của Anthropic cũng nhấn mạnh con người hoàn toàn không thể giám sát kịp AI ở quy mô hiện tại, nhất là khi các mô hình thử nghiệm đã tự ý phá vỡ rào chắn và tấn công vào hệ thống của các đơn vị khác như Hugging Face.

Đến ngày 12/9, CEO Anthropic Dario Amodei gióng lên hồi chuông cảnh báo toàn diện, dự báo một "bầy AI" có thể thâu tóm toàn bộ Internet chỉ trong 6-12 tháng tới nếu không kịp thời "hãm phanh".

Điều gây kinh ngạc nhất là phản ứng từ các đối thủ lớn nhất gồm lãnh đạo OpenAI, DeepMind, Microsoft và xAI đều đồng loạt thể hiện sự tán thành, ủng hộ việc ghìm cương tốc độ phát triển các hệ sinh thái AI mới. Nhiều chuyên gia ví von rằng nguy cơ hiện tại không khác gì hiểm họa diệt vong từ bom hạt nhân cách đây hơn 80 năm.

Trái ngược hoàn toàn với sự hoảng sợ của giới nghiên cứu, các nhà lập pháp tại Washington lại nhìn nhận động thái giảm tốc như một mối đe dọa trực tiếp tới ưu thế công nghệ của Mỹ.

Ngày 14/9, tổng thống Mỹ Donald Trump công khai phản bác trên mạng xã hội Truth Social, gọi nỗi sợ AI hủy diệt là "trò bịp bợm mới nhất" và khẳng định công nghệ này là "con ngỗng đẻ trứng vàng" cần được hậu thuẫn bằng cách tăng tốc xây dựng trung tâm dữ liệu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nỗi sợ AI là một trò bịp bợp.

Cùng góc nhìn, phó tổng thống JD Vance cảnh báo các quy định siết chặt quản lý có thể trở thành "con ngựa thành Troy" phục vụ các nhóm lợi ích độc quyền. Về phía Thung lũng Silicon, CEO Nvidia Jensen Huang cũng thẳng thừng từ chối việc đình chỉ tiến trình phát triển, trong khi CEO Meta Mark Zuckerberg cho rằng mỗi doanh nghiệp nên tự chịu trách nhiệm pháp lý thay vì áp đặt lệnh dừng trên quy mô toàn ngành.

Từ một cuộc đua thương mại trị giá hàng nghìn tỷ USD, công nghệ AI đang bị giằng xé giữa hai làn sóng quyết liệt: một bên là giới nghiên cứu lo ngại thảm họa mất kiểm soát, và bên còn lại là áp lực kinh tế lẫn địa chính trị không cho phép nước Mỹ chậm lại dù chỉ một bước.