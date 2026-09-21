JBL tung bộ đôi micro không dây nhỏ gọn cho karaoke lẫn livestream

JBL vừa tung mẫu micro không dây nhỏ gọn EasySing Mic Mini, tích hợp công nghệ tách giọng hát cùng Voice Boost hỗ trợ giọng hát ở những quãng cao. Người dùng chỉ cần kết nối USB-C dongle với loa JBL tương thích, cầm micro bằng vòng đeo hoặc gắn lên trang phục để sử dụng cho mục đích karaoke, livestream hay trò chuyện trong game,...

Micro nhỏ gọn mới của JBL.

Điểm nổi bật của EasySing Mic Mini còn ở công nghệ Vocal Removal, cho phép điều chỉnh mức giọng hát gốc của bài nhạc theo thời gian thực. Người dùng có thể giữ lại 25% giọng hát để làm phần dẫn, 50% để tạo "backing vocal", hoặc loại bỏ hoàn toàn giọng ca gốc để tự mình trở thành nhân vật chính.

Ngoài ra, micro còn có tính năng Voice Boost hỗ trợ người dùng khi lên những nốt cao, trong khi EQ được tinh chỉnh cùng các hiệu ứng cài đặt sẵn giúp phần trình diễn trở nên phong phú và giàu cá tính hơn. Không chỉ dành cho ca hát, sản phẩm còn tích hợp AI Noise Suppression giúp giảm tiếng ồn môi trường khi thu âm.

Cả micro và dongle đều cho thời lượng sử dụng lên đến 6 giờ. Sản phẩm có khả năng kết nối không dây trong phạm vi tối đa 20m. Thông qua ứng dụng JBL One, người dùng còn có thể tùy chỉnh EQ cũng như truy cập các thiết lập giọng nói và hiệu ứng để cá nhân hóa trải nghiệm.

EasySing Mic Mini có giá tham khảo khoảng 4 triệu đồng, còn EasySing Mic Mini Duo có giá khoảng 6 triệu đồng.