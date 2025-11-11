Máy tính bảng MatePad 11.5 trình làng với màn hình PaperMatte chống lóa

Sản phẩm được trang bị màn hình PaperMatte với công nghệ khắc vi mô cấp độ nano và lớp phủ quang học nano magnetron giúp giảm chói, hạn chế phản xạ ánh sáng và hiển thị rõ dưới ánh nắng. Màn hình đạt các chứng nhận quốc tế từ SGS và TÜV Rheinland về giảm mỏi mắt, ánh sáng xanh thấp và không nhấp nháy.

Màn hình PaperMatte chống lóa, chống say tàu xe là điểm nhấn của máy tính bảng này.

MatePad 11.5 PaperMatte hỗ trợ bút cảm ứng M-Pencil thế hệ thứ 3, được hãng quảng cáo là cho phép viết và vẽ với độ nhạy cao. Bàn phím thông minh đi kèm có hành trình phím 1,5mm, kích thước phím 15mm, kết nối nam châm và sạc trực tiếp từ thân máy. Thiết kế Clip On giúp cố định bàn phím và bút dễ dàng khi di chuyển.

Thiết bị được cài sẵn bộ ứng dụng WPS Office PC miễn phí, giao diện tương tự máy tính xách tay/PC, cho phép xử lý tài liệu, bảng tính và trình chiếu trực quan. Các tính năng như Floating Multi-Window (đa cửa sổ động) và Super Device (siêu thiết bị) giúp chuyển đổi tác vụ nhanh, hỗ trợ kết nối với các thiết bị Huawei khác. Hay ứng dụng Huawei Notes bổ sung công cụ AI Handwriting Enhancement.

MatePad 11.5 PaperMatte được trang bị viên pin 10.100mAh, hỗ trợ sạc nhanh 40W SuperCharge, cho thời gian phát video liên tục tới 14 giờ. Hệ thống tản nhiệt cải tiến tăng hiệu suất làm mát 25% so với thế hệ trước. Bốn loa tích hợp thuật toán âm thanh Histen 9.0 mang lại âm thanh đa chiều.

Máy tính bảng này có nhiều tùy chọn màu sắc, trong đó có sắc tím khá tươi trẻ.

MatePad 11.5 PaperMatte có giá tham khảo khoảng 9,7 triệu đồng, là phân khúc giá của iPad A16 Wi-Fi 128GB (2025) hay hay Xiaomi Pad 7 8GB/128GB.