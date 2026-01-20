ChatGPT sắp làm điều không vui đối với người dùng miễn phí

Trong một thông báo mới nhất, OpenAI cho biết họ sẽ bắt đầu thử nghiệm hiển thị quảng cáo cho một số người dùng tại Mỹ trong vài tuần tới. Quyết định này đánh dấu bước ngoặt lớn trong mô hình kinh doanh của công ty, chuyển dịch từ việc phụ thuộc hoàn toàn vào thu phí thuê bao sang mô hình "lai" có hỗ trợ quảng cáo.

Hết thời ChatGPT “sạch” quảng cáo.

Lý do đằng sau nước đi này rất thực tế: Chi phí vận hành AI đang tăng phi mã. OpenAI dự kiến cần chi tới hơn 1.000 tỷ USD vào năm 2030 cho cơ sở hạ tầng và các trung tâm dữ liệu khổng lồ. Với áp lực chuẩn bị cho đợt IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu) sắp tới, việc khai thác "mỏ vàng" từ 800 triệu người dùng hàng tuần là bước đi không thể tránh khỏi.

Nhiều người dùng lo ngại trải nghiệm chat sẽ bị gián đoạn, nhưng OpenAI đã trấn an bằng cách đưa ra cơ chế hoạt động cụ thể:

- Vị trí: Quảng cáo sẽ xuất hiện ở cuối câu trả lời, liên quan đến ngữ cảnh cuộc trò chuyện.

- Đối tượng: Chỉ áp dụng cho người dùng miễn phí và gói Go (gói giá rẻ sắp ra mắt tại Mỹ với giá 8 USD/tháng).

- Ngoại lệ: Người dùng các gói trả phí cao cấp (Plus, Pro, Business, Enterprise) sẽ không bị làm phiền bởi quảng cáo.

Đặc biệt, OpenAI cam kết quảng cáo sẽ tách biệt hoàn toàn và không ảnh hưởng đến nội dung câu trả lời của AI. Dữ liệu trò chuyện cá nhân cũng sẽ không được chia sẻ trực tiếp với các nhà tiếp thị.

Việc chèn quảng cáo là con dao hai lưỡi. Các nhà phân tích cảnh báo rằng nếu quảng cáo xuất hiện quá dày đặc hoặc thiếu tinh tế, người dùng sẽ không ngần ngại "quay xe" sang các đối thủ cạnh tranh sừng sỏ như Google Gemini hay Claude của Anthropic – những bên đang chờ đợi sai lầm của OpenAI để chiếm lĩnh thị phần.

ChatGPT sắp mất thêm người dùng về tay Gemini?

Bên cạnh đó, OpenAI cũng đặt ra các giới hạn đạo đức là không hiển thị quảng cáo cho người dùng dưới 18 tuổi và chặn hoàn toàn các nội dung nhạy cảm liên quan đến sức khỏe hay chính trị.