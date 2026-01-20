Trước "giờ G" trận U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc, dân mạng hóa HLV online "soi chân" đối thủ

Trận bán kết AFC U23 Asian Cup 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1. Trên các nền tảng mạng xã hội, fan bóng đá hai nước không ngừng "soi" đối thủ, họ hóa thân thành những HLV online với những phân tích, dự đoán.

Một bài đăng về trận U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc trên Facebook.

Bên phía fan Việt Nam, có Facebooker nhận định: "Không giữ bóng lâu, truyền ngay tức thì thì kiểu gì mình sẽ thắng!". Một Facebooker lớn tuổi thì nhắn nhủ: "U23 Việt Nam thua cả thế giới này cũng được, nhưng phải thắng Trung Quốc nhé các cháu U23 Việt Nam ơi".

Tất nhiên, cộng đồng mạng cũng không quên nhắc đến khả năng của thủ môn Li Hao - ngôi sao đang được ca ngợi là "pháo đài bất khả xâm phạm" của U23 Trung Quốc. Một bình luận về tình huống trong tưởng tượng: "Người sẽ bắt Li Hao vào lưới nhặt bóng chính là cầu thủ Trung Quốc".

Fan Việt còn tự hào về lối chơi "pressing" tầm cao, cho rằng dù U23 Trung Quốc có hàng phòng ngự cực kỳ khó chịu nhưng "tỷ dân mà lần đầu tiên lọt qua vòng bảng với lối đá phòng thủ cực đoan thì sẽ bại trận trước U23 Việt Nam mà thôi".

CĐV U23 Việt Nam dự đoán U23 Trung Quốc sẽ tự "đốt" lưới nhà.

Ngược lại, trên Weibo, CĐV Trung Quốc thể hiện sự tự tin trước trận đấu. Họ bàn tán sôi nổi về sức mạnh phòng ngự, đặc biệt là thủ môn Li Hao - người đã giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp. Các ý kiến như: "Chẳng qua thủ môn của U23 Ả Rập, U23 UAE bắt chưa tốt, những cú sút đó Li Hao cản được hết" hay "Số 7 của họ phải bị khóa chặt ngay từ đầu, Li Hao là pháo đài bất khả xâm phạm".

Nhiều người dự đoán trận đấu sẽ rất căng thẳng: "Trận tới sẽ rất căng: Mũi nhọn Việt Nam gặp khiên sắt Trung Quốc, xem ai qua ai". Họ còn vẽ nên những viễn cảnh ảo tưởng: "Nhà tôi 4 trận giữ sạch lưới, Việt Nam muốn ghi bàn cũng phải vắt óc nghĩ cách", hay thậm chí "Đội hình 10-0-0, để Li Hao một mình trong khung thành, cũng đủ khiến Việt Nam nản".

Dân mạng Trung Quốc có nhắc đến lối chơi của U23 Trung Quốc với khả năng cầm bóng dưới 30%, pressing tầm cao cường độ lớn khiến đối thủ khó chịu. Dù vậy, fan Việt phản biện rằng, dù U23 Trung Quốc có hàng thủ chắc chắn, nhưng U23 Việt Nam sở hữu hàng công sắc bén và tinh thần chiến đấu cao.

Trước giờ G, mạng xã hội trở thành "sân đấu" nóng không kém sân cỏ, nơi fan hai bên "soi chân" đối thủ bằng hàng loạt phân tích, dự đoán. Trận cầu kịch tính giữa "mũi nhọn Việt Nam" và "khiên sắt Trung Quốc" vì thế được hứa hẹn sẽ rất bùng cháy.