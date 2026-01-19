Chiếc iPhone giá giảm sâu, nhiều người dùng Việt thích hơn cả iPhone Air

iPhone 16 Plus đang nổi lên như mẫu iPhone Plus cao cấp giá dễ tiếp cận được người dùng Việt lựa chọn nhiều ở thời điểm hiện tại, thậm chí còn được quan tâm hơn cả iPhone Air mới. So với iPhone Air, iPhone 16 Plus mang đến trải nghiệm toàn diện hơn, đặc biệt là màn hình lớn và pin dài - những yếu tố được ưu tiên trong sử dụng hằng ngày.

Một lợi thế lớn khác khiến iPhone 16 Plus trở nên “đắt khách” hơn so với iPhone Air nằm ở giá bán. Hiện tại, sản phẩm đã giảm khoảng 6 triệu đồng so với mức niêm yết mà Apple đưa ra vào năm 2024.

✅ iPhone 16 Plus 128GB: 22.990.000 đồng.

✅ iPhone 16 Plus 256GB: 26.990.000 đồng.

✅ iPhone 16 Plus 512GB: 29.390.000 đồng.

Về thiết kế, iPhone 16 Plus vẫn giữ phong cách vuông vức đặc trưng của Apple, nhưng được hoàn thiện theo hướng tinh gọn và bền bỉ hơn. Nhờ khung nhôm cứng cáp kết hợp mặt lưng kính, iPhone 16 Plus mang lại cảm giác chắc tay, hiện đại và cao cấp khi sử dụng.

Dynamic Island tiếp tục đóng vai trò trung tâm trên màn hình, hiển thị trực quan các thông báo, cuộc gọi, điều khiển nhạc hay chỉ báo hệ thống. Cách Apple tối ưu khu vực này giúp không gian hiển thị liền mạch hơn, đồng thời tăng sự tiện lợi trong các tác vụ hằng ngày.

Ở mặt lưng, cụm camera được bố trí theo trục dọc thay cho kiểu chéo của iPhone 15 mang đến cảm giác gọn gàng và hiện đại hơn. Người dùng có thể lựa chọn giữa 5 màu sắc khác nhau để phù hợp phong cách. Máy vẫn đạt chuẩn kháng nước, bụi IP68 giúp người dùng an tâm sử dụng trong môi trường mưa ẩm hoặc nhiều bụi.

Màn hình Super Retina XDR 6,7 inch tích hợp công nghệ micro-lens cho độ sáng tối đa 2.000 nits giúp hiển thị rõ ràng ngay cả dưới nắng gắt. Công nghệ True Tone cải tiến cùng dải màu rộng P3 giúp hình ảnh sống động, dễ chịu khi xem phim, chỉnh ảnh hoặc đọc nội dung trong thời gian dài.

Apple cũng tăng cường các giải pháp bảo vệ mắt, phù hợp cho nhu cầu sử dụng liên tục. Lớp kính Ceramic Shield thế hệ mới giúp tăng khả năng chịu lực lên tới 50%, hạn chế trầy xước và nứt vỡ tốt hơn trước. Độ nhạy cảm ứng cũng được nâng cấp đáng kể mang đến các thao tác vuốt chạm nhanh và chính xác hơn.

Hiệu năng của iPhone 16 Plus đến từ chip A18 dựa trên quy trình 3 nm, mang lại băng thông cao và tiêu thụ ít điện năng giúp máy vận hành mượt mà, ổn định ngay cả với các tác vụ nặng. Chip gồm 6 lõi xử lý tốt các ứng dụng phức tạp, kết hợp GPU 5 lõi cho hiệu suất đồ họa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng đổ bóng chân thực khi chơi game hoặc xử lý đồ họa. Sản phẩm cũng cho hiệu năng đa nhiệm trơn tru, hạn chế giật lag.

Hệ thống camera tiếp tục là điểm mạnh của iPhone 16 Plus nhờ cảm biến chính 48 MP kết hợp AI cho ảnh chụp sắc nét, ít nhiễu và chi tiết tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Camera siêu rộng 12 MP được cải tiến về độ rõ và góc chụp, phù hợp chụp phong cảnh hoặc ảnh nhóm.

Khả năng quay video đạt chuẩn 4K 60fps, đi kèm chống rung quang học OIS thế hệ mới mang lại khung hình ổn định ngay cả khi di chuyển. Người dùng còn có thể tùy chỉnh âm thanh theo phong cách Cinematic hoặc phòng thu để tăng tính chuyên nghiệp. Camera trước 12MP hỗ trợ quay video 4K, phù hợp cho gọi video và sáng tạo nội dung. Điện thoại cũng đi kèm phím điều khiển camera ở cạnh giúp thao tác chụp, chỉnh bộ lọc hay thông số thuận tay hơn.

Thời lượng pin tiếp tục là lợi thế lớn của iPhone 16 Plus khi sản phẩm có thể phát video liên tục tới 27 giờ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dài ngày. Sạc nhanh 20W cho phép nạp 50% pin trong khoảng 30 phút, trong khi sạc không dây MagSafe cũng được cải thiện lực hút và tốc độ sạc, thuận tiện khi dùng phụ kiện.

Với mức giá thấp hơn iPhone Air nhưng lại sở hữu màn hình lớn, pin bền và trang bị toàn diện, iPhone 16 Plus đang cho thấy sức hút rõ rệt và được kỳ vọng tiếp tục là mẫu iPhone bán chạy trong năm 2026.