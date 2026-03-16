Lộ diện "quái vật" gập mới của Samsung: Màn hình 4:3 như iPad, pin 4.800mAh

Samsung dường như đang chuẩn bị tung ra một "vũ khí bí mật" để thống trị thị trường điện thoại gập: một mẫu smartphone màn hình rộng với tỉ lệ khung hình hoàn toàn mới, hứa hẹn khắc phục mọi nhược điểm của dòng Fold hiện tại.

Tin tức rò rỉ về mẫu điện thoại gập mới của Samsung.

Theo những thông tin rò rỉ mới nhất từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, mẫu máy gập màn hình rộng này sẽ không hề kém cạnh các flagship hàng đầu khi sở hữu con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất. Cấu hình này giúp máy vận hành mượt mà mọi tác vụ đa nhiệm nặng nề trên màn hình lớn, vốn là thế mạnh của dòng máy gập.

Điểm yếu lớn nhất của dòng Z Fold bấy lâu nay chính là màn hình ngoài quá hẹp và màn hình trong quá dài. Với mẫu máy mới, Samsung sẽ áp dụng tỉ lệ 4:3. Khi mở ra, người dùng sẽ có một không gian làm việc và giải trí giống hệt một chiếc máy tính bảng mini. Đặc biệt, màn hình ngoài rộng hơn sẽ giúp việc nhắn tin và thao tác bằng một tay trở nên dễ dàng như trên những chiếc smartphone truyền thống.

Mẫu minh họa điện thoại gập màn hình rộng 4:3 mới của Samsung. (Ảnh: Android Authority)

Để gánh vác màn hình 7,6 inch siêu rộng, Samsung trang bị hệ thống pin kép với tổng dung lượng 4.800 mAh. Việc phân bổ pin sang hai nửa máy không chỉ giúp tối ưu không gian mà còn mang lại sự cân bằng hoàn hảo khi cầm nắm.

Sự xuất hiện của mẫu máy này cho thấy Samsung đang đa dạng hóa danh mục sản phẩm gập của mình để đón đầu các đối thủ, đặc biệt là tin đồn về chiếc iPhone gập từ Apple. Nếu các thông tin này là chính xác, người dùng sẽ sớm có thêm một lựa chọn đẳng cấp bên cạnh mẫu Galaxy Z Fold8.