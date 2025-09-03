Màn sao chép thiết kế vào iPhone 17 Pro có là "nước cờ" đúng của Apple?

Giống như các nhà sản xuất điện thoại thông minh khác, Apple thường học hỏi từ các "đối thủ" cạnh tranh, nhưng việc bắt chước thường chỉ giới hạn ở các tính năng phần mềm. Năm nay, công ty sẽ công khai học theo một "đối thủ" kém thành công hơn để khiến iPhone 17 Pro trở nên hấp dẫn hơn.

Ảnh concept iPhone 17 Pro.

Năm ngoái, Apple đã mắc một sai lầm khi quảng bá các tính năng AI chưa hoàn thiện, khiến người mua iPhone 16 thất vọng. Những tính năng nổi bật nhất trong số đó vẫn chưa được tung ra và kể từ đó, Apple đã chuyển trọng tâm sang ngôn ngữ Liquid Glass cho iOS. Công ty vẫn chưa rút lại lời hứa; chỉ là họ cần thêm thời gian.

iPhone đã không có thiết kế mới kể từ năm 2017 và tình hình trở nên tồi tệ đến mức mọi người cứ lặp lại những meme cũ mỗi năm.

Trong khi đó, Pixel vẫn tiếp tục là chiếc điện thoại sở hữu các tính năng AI mới nhất và thiết kế của chúng cũng rất nổi bật. Mặc dù điện thoại Pixel không phải là tiêu chuẩn vàng cho điện thoại nhưng Google đang nỗ lực hơn các "đối thủ" khác.

Pixel 10 không mang lại trải nghiệm hoàn hảo như các điện thoại cao cấp khác. Đó là một điểm yếu và Apple nên khai thác tối đa.

Có "bản sao" iPhone trên điện thoại Android hay không?

Theo nhiều cách, điện thoại Pixel giống như iPhone. Google chịu trách nhiệm về cả phần cứng và phần mềm; hãng tự sản xuất chip, chạy phần mềm sạch và công ty rất chú trọng hỗ trợ phần mềm.

Các màu sắc dự kiến của dòng iPhone 17 Pro.

Mặc dù điện thoại Pixel vẫn chưa chiếm được thị phần của Apple và Samsung nhưng một báo cáo cho biết nhiều người dùng Pixel trước đây đã từng sở hữu iPhone.

Mỗi năm trôi qua, Pixel ngày càng được công nhận và doanh số của dòng sản phẩm này đang tăng đều đặn. Trải nghiệm giống iPhone là một phần lý do tại sao chúng thành công.

Apple sẽ tạo ra một UNO ngược bằng cách làm cho iPhone 17 Pro trông giống Pixel hơn. Xét cho cùng, thiết kế của Pixel là một phần tạo nên sức hấp dẫn của điện thoại và động thái này có thể giúp ngăn chặn những người dùng tiềm năng chuyển sang dùng điện thoại khác.

Cơ hội để Apple tận dụng thành công của Pixel

Pixel 10 là chiếc điện thoại của thời đại. Tuy nhiên, chúng vẫn có những nhược điểm.

Chip của chiếc smartphone này vẫn đang kìm hãm sự phát triển. Đây cũng là năm thứ ba Google quá chú trọng vào các tính năng AI.

Pixel 10.

Do đó, những chiếc iPhone 17 Pro có một cơ hội để nhắm đến những người dùng muốn sở hữu một chiếc điện thoại giống Pixel nhưng không phải là Pixel.

Apple nên tích cực quảng cáo các tính năng phần cứng của iPhone 17 Pro

AI chưa thực sự phát triển như các công ty mong đợi. Thực tế, không ít đồn đoán cho hay, bong bóng AI sẽ vỡ. Nếu Pixel tận dụng "cơn sốt AI", Apple nên tận dụng làn sóng phản đối AI. Tất nhiên, công ty không cần phải lên tiếng về điều này, chỉ cần âm thầm tiếp tục phát triển các tính năng AI.

Các tính năng phần cứng mới cho điện thoại là điều ngành công nghiệp này đang rất cần. Mặc dù còn quá sớm để đưa ra kết luận nhưng Pixel 10 đã chứng minh rằng không một thủ thuật phần mềm nào có thể bù đắp được phần cứng.