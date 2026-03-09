Màn hình ‘riêng tư’ Galaxy S26 Ultra: Đột phá nhưng tồn tại nhiều vấn đề

Giống như nhiều công nghệ tiên phong khác, sự đổi mới của Galaxy S26 Ultra cũng kéo theo không ít vấn đề mà ngay cả nhà sản xuất lẫn người dùng ban đầu có thể chưa lường trước.

Màn hình bảo mật của Galaxy S26 Ultra có thể gây mỏi mắt chỉ sau thời gian ngắn sử dụng?

Công nghệ màn hình riêng tư hoạt động như thế nào?

Với dòng Galaxy S26 Ultra, Samsung đã giới thiệu một loại màn hình đặc biệt sử dụng hai kiểu điểm ảnh (pixel) khác nhau.

Loại pixel đầu tiên hoạt động giống như màn hình thông thường, phát ánh sáng theo hình nón rộng để người dùng có thể nhìn rõ nội dung từ nhiều góc độ. Loại pixel thứ hai lại được thiết kế để tập trung ánh sáng theo hướng thẳng về phía trước. Điều này giúp ánh sáng gần như chỉ truyền trực diện đến người đang nhìn vào màn hình.

Nhờ cấu trúc đặc biệt này, điện thoại có thể kích hoạt “chế độ riêng tư”. Khi đó, chỉ những pixel tập trung ánh sáng được sử dụng, khiến người xung quanh gần như không thể nhìn thấy nội dung nếu không nhìn trực diện vào màn hình.

Không dừng lại ở việc bật hoặc tắt đơn giản, Samsung còn bổ sung nhiều tùy chỉnh thông minh cho tính năng này. Người dùng có thể thiết lập để màn hình tự động chuyển sang chế độ riêng tư khi mở các ứng dụng nhạy cảm hoặc khi thực hiện những thao tác quan trọng như nhập mã PIN.

Thậm chí, màn hình còn có khả năng che giấu chỉ một phần nội dung. Ví dụ, khi thông báo xuất hiện, hệ thống có thể chỉ làm mờ hoặc ẩn phần thông báo đó, trong khi phần còn lại của màn hình vẫn hiển thị bình thường. Điều này chỉ có thể thực hiện nhờ khả năng kiểm soát riêng tư ở cấp độ từng pixel.

Trên lý thuyết, tất cả những điều này nghe có vẻ rất ấn tượng. Một bước đổi mới rõ ràng từ Samsung sau nhiều năm cải tiến nhỏ giọt trên smartphone cao cấp. Nhưng thực tế sử dụng lại cho thấy bức tranh phức tạp hơn.

Người dùng phàn nàn về hiện tượng mỏi mắt

Theo các báo cáo ban đầu từ một số người dùng, màn hình của Galaxy S26 Ultra có thể gây mỏi mắt chỉ sau thời gian ngắn sử dụng. Đáng chú ý là tình trạng này xảy ra ngay cả khi chế độ riêng tư không được bật.

Màn hình Galaxy S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Những hình ảnh chụp cận cảnh màn hình cho thấy tấm nền của S26 Ultra dường như kém tinh chỉnh hơn so với thế hệ trước là Galaxy S25 Ultra. Khi đọc văn bản hoặc sử dụng trong thời gian ngắn, nhiều người cho biết mắt họ cảm thấy nhanh mệt hơn bình thường.

Trong các trải nghiệm nhanh ban đầu với thiết bị, vấn đề này chưa được ghi nhận rõ ràng. Tuy nhiên, các bài đánh giá chi tiết hơn trong thời gian tới có thể sẽ làm sáng tỏ liệu đây là lỗi phổ biến hay chỉ xuất hiện trong một số trường hợp nhất định.

Chế độ riêng tư ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng hình ảnh

Một vấn đề lớn khác của màn hình riêng tư nằm ở chất lượng hiển thị khi kích hoạt chế độ bảo mật.

Khi người dùng bật mức riêng tư tối đa, chất lượng hình ảnh giảm đáng kể. Độ phân giải hiệu dụng, hay nói đơn giản là độ sắc nét của nội dung, giảm rõ rệt. Các chi tiết trở nên kém rõ ràng hơn, khiến văn bản và hình ảnh mất đi sự sắc nét vốn có.

Độ tương phản cũng bị ảnh hưởng. Màu sắc trông nhạt hơn, ít sống động hơn so với khi sử dụng màn hình ở chế độ bình thường. Điều này khiến chế độ riêng tư tối đa trở thành tính năng chỉ phù hợp trong những tình huống thực sự cần thiết, chẳng hạn khi bạn đang ngồi trên xe buýt đông người và muốn tránh ánh mắt tò mò của người xung quanh.

Chữ hiển thị trên S26 Ultra thiếu độ trong và sắc sảo nếu so với Galaxy S25 Ultra. Ảnh chụp màn hình chia sẻ của Tarun Vats trên X.

Rõ ràng đây không phải là chế độ mà người dùng muốn bật thường xuyên.

Ngoài ra, hiệu quả bảo mật của màn hình cũng chưa đạt mức lý tưởng. Dù ý tưởng rất thú vị, các góc nhìn khiến màn hình hoàn toàn tối vẫn còn khá hạn chế. Trong nhiều trường hợp, người đứng gần vẫn có thể nhìn thấy phần lớn nội dung trên màn hình.

Lớp chống chói cũng bị giảm hiệu quả

Một trong những tính năng được đánh giá cao nhất trên smartphone cao cấp của Samsung những năm gần đây là lớp phủ chống phản chiếu trên màn hình. Lớp phủ này giúp giảm đáng kể ánh sáng chói từ môi trường, khiến màn hình dễ nhìn hơn cả dưới ánh sáng mạnh.

Hiệu quả của lớp phủ này thậm chí ấn tượng đến mức Apple đã cải thiện công nghệ màn hình của mình để đạt hiệu ứng tương tự trên dòng iPhone 17.

Tuy nhiên, trên Galaxy S26 Ultra, lớp chống chói này dường như đã bị giảm hiệu quả đôi chút. Dù vẫn hoạt động tốt, nhưng so với lớp phủ trên Galaxy S25 Ultra, khả năng giảm phản chiếu của nó kém hơn một chút.

Hiện chưa có xác nhận chính thức rằng điều này xuất phát từ công nghệ màn hình riêng tư mới. Nhưng đây là giả thuyết hợp lý nhất, bởi khó có lý do nào khác để Samsung hạ cấp một tính năng vốn rất được người dùng yêu thích trên dòng flagship mới nhất.

Dù tồn tại nhiều vấn đề, việc Samsung đưa màn hình riêng tư vào Galaxy S26 Ultra vẫn là một bước đi đáng hoan nghênh.

Trước hết, đây là lần đầu tiên công nghệ như vậy xuất hiện trên smartphone. Điều này gần như chắc chắn rằng các thế hệ tiếp theo sẽ được cải tiến đáng kể. Thậm chí, theo một số báo cáo, nhiều hãng điện thoại Trung Quốc cũng đang thử nghiệm các phiên bản màn hình riêng tư của riêng họ.

Quan trọng hơn, việc Samsung thử nghiệm những ý tưởng mới còn tốt hơn nhiều so với việc tiếp tục lặp lại các nâng cấp nhỏ hàng năm. Trong nhiều năm, dòng Galaxy flagship bị chỉ trích vì thiếu đột phá thực sự.

Sự xuất hiện của màn hình riêng tư cùng các cải tiến phần cứng mới cho thấy Samsung đang bắt đầu quay trở lại với tinh thần đổi mới công nghệ.

Nếu những thế hệ tiếp theo có thể khắc phục các vấn đề hiện tại, màn hình riêng tư có thể trở thành một tính năng quan trọng của smartphone trong tương lai.