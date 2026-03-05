Không bất ngờ với cách chọn mua Galaxy S26 series của Sam fan Việt

Bộ ba Samsung Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra đã ra mắt với những nâng cấp mạnh, trở thành trợ thủ AI đắc lực cho người dùng. Các sản phẩm này có mức giá niêm yết lần lượt từ 25,99 triệu đồng, 29,99 triệu đồng và 36,99 triệu đồng, sẽ chính thức bán ra tại Việt Nam từ ngày 6/3.

Các phiên bản thuộc Samsung Galaxy S26 series.

Năm nay, hàng loạt tính năng Galaxy AI được nâng cấp như: Chỉnh sửa và định hình nội dung hình ảnh, khoanh tròn nhận dạng và tìm kiếm nhiều đối tượng cùng lúc, cá nhân hóa AI với Tóm tắt thông minh và Thanh tác vụ thông minh,…

Đồng thời khả năng quay video nâng cấp với tính năng Khoá đường chân trời chuẩn điện ảnh, cải tiến bộ xử lý và nâng cấp khẩu độ giúp thước phim sắc nét hơn và giảm nhiễu. Đặc biệt, Galaxy S26 Ultra tiên phong tính năng Màn hình chống nhìn trộm chủ động trên điện thoại, cũng như trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 dành riêng cho Galaxy và sạc nhanh 60W.

Màn hình là điểm thay đổi lớn nhất trên Galaxy S26 series, nhưng cũng gây nhiều tranh cãi.

Với những nâng cấp đáng kể hoặc hoàn toàn mới, Galaxy S26 series đang thu hút nhiều sự quan tâm của Sam fan trong giai đoạn đặt trước. Tính tới ngày 5/3 (ngày cuối cùng của chương trình đặt trước), TGDĐ thu hút gần 3.300 đơn đặt trước, trong đó hơn 2.400 đơn có cọc; FPT Shop ghi nhận hơn 1.8000 đơn đặt trước, hay tại CellphoneS là hơn 3.000 đơn.

Theo nhận định của CellphoneS, tính đến ngày 5/3, hệ thống ghi nhận hơn 3.000 đơn đặt trước Galaxy S26 series cho giai đoạn mở bán sớm. Con số này tăng trưởng hơn 40% so với thế hệ tiền nhiệm, cho thấy sức hút mạnh mẽ của dòng sản phẩm mới ngay từ những ngày đầu ra mắt.

"Thời gian nhận cọc năm nay chỉ kéo dài 8 ngày, trong khi năm ngoái lên tới 24 ngày. Việc đạt được mức tăng trưởng cao trong khoảng thời gian ngắn cho thấy nhu cầu thị trường đối với Galaxy S26 series đang ở mức rất tích cực", vị đại diện chia sẻ thêm.

Theo các số liệu thống kê, gần 90% khách hàng lựa chọn Galaxy S26 Ultra - phiên bản cao cấp nhất của dòng sản phẩm. Trong đó, bản dung lượng 512GB chiếm tới 60% tổng số đơn hàng của phiên bản Ultra. Với mức chênh lệch chỉ 2 triệu đồng so với bản 256GB, phiên bản 512GB được đánh giá là dễ tư vấn nâng cấp và trở thành lựa chọn chiến lược trong mùa mở bán năm nay.

Vè màu sắc, màu tím cobalt dẫn đầu với 30% tổng số đơn hàng. Tùy chọn màu trắng gây bất ngờ khi đạt 28%, cao hơn đáng kể so với các năm trước - vốn thường là màu có tỷ trọng thấp nhất. Trong khi đó, màu xanh da trời chiếm 22%, giữ mức ổn định. Còn màu đen vốn là màu truyền thống luôn dẫn đầu các năm trước, năm nay ghi nhận tỷ trọng thấp nhất ở mức 20%.

Hay tại Minh Tuấn Mobile, họ đã tiếp nhận khoảng hơn 100 đơn đặt hàng cho dòng Galaxy S26 ngay trong giai đoạn đầu mở bán, cùng với đó là hàng ngàn lượt khách hàng bày tỏ sự quan tâm tới dòng sản phẩm này. So với thời điểm ra mắt Samsung Galaxy S25, lượng đơn đặt năm nay tăng khoảng 20%.

Về màu sắc, màu tím đang dẫn đầu xu hướng với khoảng 50% tổng lượng đơn đặt hàng, tiếp tục trở thành tông màu được nhiều người dùng lựa chọn.

"Trong các phiên bản, Samsung Galaxy S26 Ultra là lựa chọn áp đảo khi chiếm khoảng 75% tổng số đơn đặt trước. Khách hàng đánh giá cao phiên bản này nhờ loạt tính năng cao cấp cùng khả năng bảo mật được cải thiện. Đặc biệt, tính năng chống nhìn trộm chủ động được xem là điểm nhấn đáng chú ý, hỗ trợ bảo vệ thông tin cá nhân khi sử dụng thiết bị ở môi trường đông người", đại diện hệ thống thông tin.

Như vậy, các phiên bản và màu sắc "hot" đúng như dự đoán từ trước. Theo xu hướng mua sắm nhiều năm qua, các hệ thống từng dự đoán Galaxy S26 Ultra sẽ là phiên bản chiếm tỷ trọng lớn hơn cả, theo sau là Galaxy S26+ và Galaxy S26, đồng thời màu tím "colbat" và xanh "sky blue" đã được dự báo hút khách.

Bảng giá Samsung Galaxy S26 series:

Sản phẩm RAM/ROM Giá (triệu đồng) Galaxy S26 5G 12GB/256GB 25,99 12GB/512GB 31,99 Galaxy S26+ 5G 12GB/256GB 29,99 12GB/512GB 35,99 Galaxy S26 Ultra 5G 12GB/256GB 36,99 12GB/512GB 42,99 16GB/1TB 51,99