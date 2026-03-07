Galaxy S26 Ultra bản “Ngựa Lửa” giá đắt hơn VinFast VF3, chỉ 19 chiếc duy nhất

Theo đó, phiên bản cao cấp nhất mang tên Fire Horse (Ngựa Lửa) được bán với giá 11.490 USD (khoảng 301,6 triệu đồng), trong khi mẫu rẻ nhất có giá 10.490 USD (khoảng 275,3 triệu đồng). Chỉ có 76 chiếc điện thoại trong bộ sưu tập này được sản xuất, với mỗi thiết kế như Ngựa Lửa, Sư Tử, Chim Ưng và Sói đều giới hạn ở 19 chiếc.

Phiên bản đắt nhất của bộ sưu tập Galaxy S26 Ultra mới từ Caviar.

Chiếc Galaxy S26 Ultra “Ngựa Lửa” được trang trí bằng lớp men đỏ vẽ tay và hình con ngựa bằng vàng 24K ở mặt sau. Giá của sản phẩm cao hơn phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe điện VF3 từ VinFast. Công nghệ chế tác của Caviar sử dụng lớp men đỏ phủ thủ công trên lớp titan đen với lớp phủ PVD, một kỹ thuật thường thấy trong ngành sản xuất đồng hồ cao cấp.

Đặc biệt, hình con ngựa trên điện thoại không phải là hình dán mà là một tác phẩm điêu khắc, được tạo ra để tôn vinh Ngựa Lửa trong cung Hoàng đạo phương Đông - con vật cai quản năm 2026. Mặc dù có nhiều vàng trên sản phẩm, giá trị của chiếc điện thoại không chỉ nằm ở lớp mạ vàng.

Ba biến thể Totem còn lại của Galaxy S26 Ultra cũng tuân theo nguyên tắc thiết kế tương tự. Caviar đã khẳng định được vị thế của mình trong thị trường xa xỉ, khi họ thường xuyên gắn vàng và sợi carbon lên những chiếc xe hàng đầu, tạo ra những câu chuyện huyền bí xung quanh sản phẩm để thu hút những khách hàng tìm kiếm sự độc đáo.

Các lựa chọn của bộ sưu tập Galaxy S26 Ultra Totem.

Sản phẩm này không dành cho những người có kế hoạch nâng cấp điện thoại thông thường mà dành cho những ai muốn sở hữu một món đồ vừa thể hiện đẳng cấp, vừa có chức năng gọi điện. Một chiếc Galaxy S26 Ultra thông thường có giá khởi điểm 32,99 triệu đồng USD, trong khi phiên bản Caviar có giá cao hơn gần 10 lần do chất liệu và kỹ thuật chế tác vượt trội, nhưng vẫn giữ nguyên bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 và camera 200 MP.