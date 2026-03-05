Apple đang chơi lớn về giá, Galaxy S26 rơi vào thế khó

So với iPhone 16e ra mắt năm ngoái, iPhone 17e có bộ nhớ cơ bản 256 GB thay vì 128 GB, trong khi giá bán không đổi. Ở thời điểm nhiều hãng điều chỉnh giá theo hướng tăng, động thái này được xem là bước đi đáng chú ý của Apple.

Tại thị trường Mỹ, iPhone 17e có giá 599 USD cho bản 256 GB và 799 USD cho bản 512 GB. Để có cái nhìn rõ hơn, hãy cùng so sánh giá với các đối thủ Android: - Galaxy S26: 899,99 USD (256 GB), 1.099,99 USD (512 GB). - Pixel 10: 799 USD (128 GB), 899 USD (256 GB). - Pixel 10a: 499 USD (128 GB), 599 USD (256 GB). - Galaxy A56 5G: 499,99 USD (128 GB), 549,99 USD (256 GB). - OnePlus 15R: 699,99 USD (256 GB), 799,99 USD (512 GB).

Khoảng chênh lệch 200-300 USD so với các mẫu cao cấp như Galaxy S26 khiến iPhone 17e trở thành lựa chọn dễ cân nhắc hơn với nhóm người dùng muốn trải nghiệm hệ sinh thái iOS nhưng không chi quá nhiều tiền.

Máy sở hữu màn hình 6,1 inch và chip A19 mới. Mặc dù Apple không công bố chi tiết điểm hiệu năng, nhưng theo truyền thống các thế hệ trước, dòng chip A thường dẫn đầu phân khúc về sức mạnh xử lý và khả năng tối ưu phần mềm.

Sẵn sàng hy sinh thiết kế

Điểm gây tiếc nuối nhất ở iPhone 17e chính là thiết kế khi máy vẫn sử dụng màn hình “tai thỏ” thay vì Dynamic Island như các mẫu cao cấp. Khi mà thị trường đã chuyển sang thiết kế đục lỗ hoặc khoét viên thuốc, lựa chọn này khiến sản phẩm bị đánh giá là thiếu hiện đại.

Phần khoét màn hình xấu xí càng lộ rõ ​​hơn trong hình ảnh quảng cáo iPhone 17e.

Tuy vậy, giới phân tích cho rằng Apple đã phải cân đối giữa chi phí linh kiện và giá bán. Việc giữ mức 599 USD đồng thời nâng dung lượng lưu trữ có thể buộc công ty tiếp tục sử dụng thiết kế cũ để đảm bảo biên lợi nhuận.

Máy cũng chỉ có một camera sau, thay vì cụm đa camera như các smartphone cao cấp năm 2026. Điều này cho thấy iPhone 17e được định vị rõ ràng ở phân khúc trung cấp, thay vì cạnh tranh trực diện với dòng Pro.

Cuộc chơi “giá trị trên từng đô la”

Nếu xét tổng thể về phần cứng, những model như Galaxy S26 hay Pixel 10 vẫn vượt trội ở màn hình tần số quét cao, hệ thống camera và một số công nghệ mới. Tuy nhiên, khi đặt yếu tố giá bán vào phép so sánh, iPhone 17e lại có lợi thế. Người dùng bỏ ra ít hơn tới 300 USD so với một điện thoại Android cao cấp nhưng vẫn nhận được chip cao cấp và bộ nhớ 256 GB ngay từ phiên bản tiêu chuẩn.

Quan trọng hơn, việc Apple công bố iPhone 17e chỉ ít ngày sau khi dòng Galaxy S26 ra mắt cũng được xem là bước đi chiến lược, khi thị trường còn đang tranh luận về mức giá mới của Samsung.

Galaxy S26 là sản phẩm tốt hơn về mặt khách quan, nhưng liệu nó có đáng giá hơn 300 USD?

Mặc dù iPhone 17e không phải sản phẩm hoàn hảo với thiết kế cũ, màn hình 60 Hz và camera đơn khó làm hài lòng nhóm người dùng yêu cầu cao về phần cứng, nhưng ở góc độ thương mại, thiết bị cho thấy Apple đang ưu tiên bài toán giá trị và doanh số.

Trong bối cảnh giá smartphone ngày càng đắt đỏ, một mẫu máy mang thương hiệu Apple dùng chip mới nhất, có bộ nhớ 256 GB và giá 599 USD có thể trở thành lựa chọn phổ biến trên toàn cầu. Nhưng liệu người dùng có sẵn sàng đánh đổi thiết kế và camera để lấy mức giá dễ tiếp cận hơn hay không?