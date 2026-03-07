Caviar ra mắt Galaxy S26 Ultra dát vàng 24K, giá gần 300 triệu đồng

Thương hiệu xa xỉ Caviar, có trụ sở tại Dubai, vừa công bố bộ sưu tập smartphone cao cấp mang tên Totem Collection, được thiết kế dựa trên flagship Galaxy S26 Ultra. Mỗi phiên bản trong bộ sưu tập này đều lấy cảm hứng từ những loài vật biểu tượng như ngựa, sư tử, sói và chim ưng, với chất liệu chế tác từ vàng 24K, titanium đen và carbon rèn, tạo nên vẻ ngoài sang trọng và nghệ thuật.

Phiên bản nổi bật nhất trong bộ sưu tập là Galaxy S26 Ultra Fire Horse, được thiết kế để tôn vinh Tết Âm lịch với hình tượng con ngựa - biểu trưng cho năng lượng, sức sống và đam mê. Mặt lưng của máy được trang trí bằng phù điêu ngựa dựng đứng làm từ vàng 24K, bao quanh là các họa tiết ngọn lửa đỏ phủ men thủ công, tạo cảm giác như ngọn lửa đang bùng cháy.

Phần khung nền bằng titanium đen mang đến sự mạnh mẽ và cổ điển cho thiết kế. Mẫu Fire Horse có giá lên tới 11.490 USD (khoảng 301 triệu đồng), trở thành phiên bản đắt nhất trong bộ sưu tập.

Phiên bản Lion đại diện cho sức mạnh, lòng dũng cảm và khả năng lãnh đạo. Mẫu máy này được trang trí bằng phù điêu sư tử vàng nổi bật trên nền carbon rèn, kết hợp với các chi tiết men đỏ tạo thành hình chiếc khiên tỏa tròn quanh đầu sư tử, nhấn mạnh khí chất uy nghi và quyền lực của “chúa sơn lâm”. Phiên bản Lion được định giá khoảng 11,060 USD (khoảng 290 triệu đồng).

Trong khi đó, phiên bản Falcon hướng đến những người tiên phong và có tầm nhìn chiến lược. Máy sở hữu phù điêu chim ưng đang sải cánh bay trên nền carbon với các chi tiết vàng lấp lánh. Những họa tiết tỏa sáng xung quanh biểu tượng chim ưng tượng trưng cho sự minh mẫn, tầm nhìn xa và khả năng kiểm soát tình huống. Phiên bản này có giá 10,910 USD (khoảng 286 triệu đồng).

Caviar cho biết mỗi model trong bộ sưu tập Galaxy S26 Ultra Totem Collection chỉ được sản xuất giới hạn 19 chiếc trên toàn cầu, nhằm đảm bảo tính độc quyền cho người sở hữu. Mỗi thiết bị được đóng gói trong hộp quà cao cấp đặc trưng của hãng và đi kèm video chào mừng cá nhân hóa dành riêng cho khách hàng.

Ngoài ra, Caviar cũng giới thiệu thêm loạt sản phẩm xa xỉ mới dựa trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, bao gồm bộ sưu tập Valentine’s được đính vàng và kim cương, cùng phiên bản Black Edition sử dụng titanium, da cá sấu và các chi tiết vàng tinh xảo.