Dell hồi sinh XPS 13 với giá từ 699 USD, thách thức MacBook Neo

Với thiết kế cao cấp bằng nhôm CNC và mức giá 599 USD (15,77 triệu đồng) dành cho sinh viên (giảm 100 USD so với giá thông thường), XPS 13 hứa hẹn sẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với MacBook Neo giá rẻ của Apple.

CEO Jeff Clarke của Dell đã phát biểu trong một cuộc họp báo trước thềm Computex rằng: “Tôi phải thừa nhận [Apple] có một sản phẩm tốt... Điểm khác biệt là, chúng tôi đã tạo ra một sản phẩm tốt hơn”.

XPS 13 sẽ là chiếc laptop XPS mỏng và nhẹ nhất mà Dell từng sản xuất, với trọng lượng chỉ 998 gram, nhẹ hơn so với 1,23 kg của MacBook Neo. Máy được trang bị màn hình cảm ứng 2,5K, đèn nền bàn phím và Wi-Fi 7, vốn là những tính năng mà Neo không có.

Màn hình của XPS 13 có độ sáng lên đến 500 nits và độ phủ màu DCI-P3 đầy đủ giúp mang đến hình ảnh sắc nét và sống động. Đặc biệt, sản phẩm hỗ trợ tốc độ làm mới 120Hz có thể thay đổi giúp tiết kiệm pin khi hiển thị nội dung tĩnh.

Dell XPS 13 được đánh giá có thể phát video trực tuyến lên đến 17 giờ cho mỗi lần sạc, vượt trội hơn 2 giờ so với MacBook Neo nếu thông số này được xác nhận trong các bài kiểm tra.

XPS 13 sẽ chính thức ra mắt vào cuối tháng này với lớp vỏ màu bạc “xanh da trời” và CPU Intel Core Series 3 mới (Wildcat Lake). Cấu hình cơ bản đi kèm 8 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong, được bán ở mức giá 599 USD dành cho học sinh từ 16 tuổi trở lên. Những người khác sẽ phải trả 699 USD, tương đương giá khởi điểm của MacBook Neo.

Vào cuối mùa hè này, Dell dự kiến sẽ ra mắt phiên bản màu nâng cấp của XPS 13 với CPU Intel Core Ultra Series 3 mạnh mẽ hơn (Panther Lake). Các mẫu nâng cấp này sẽ có hai cổng Thunderbolt 4, trong khi các phiên bản Wildcat Lake rẻ hơn sẽ chỉ có hai cổng USB-C. Cả hai đều không có jack cắm tai nghe, vốn được xem là một điểm cộng cho MacBook Neo.

Sự xuất hiện của MacBook Neo vào mùa xuân năm nay đã khiến nhiều nhà sản xuất PC phải nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, nhưng Clarke khẳng định rằng điều này không ảnh hưởng đến các tính năng mà Dell đã lên kế hoạch cho XPS 13 - sản phẩm đã được phát triển trong khoảng 30 tuần. Dell đã lần đầu tiên giới thiệu XPS 13 tại CES vào tháng 1, mô tả đó là “mẫu XPS có mức giá dễ tiếp cận nhất từ trước đến nay”

Mức giá rẻ của XPS 13 mới là một thành tựu đáng kể trong bối cảnh thiếu hụt RAM toàn cầu, điều đã buộc nhiều nhà sản xuất PC, bao gồm cả Dell, phải tăng giá sản phẩm. Tháng trước, một số cấu hình dòng XPS 14 mới nhất đã tăng giá lên đến 31%.

Ông Clarke cho biết, Dell đã cho ra mắt một chiếc laptop giá rẻ nhưng mang lại cảm giác cao cấp trên thị trường hiện nay để thực hiện cam kết về tính dễ tiếp cận mà hãng đã đưa ra tại CES, mặc dù điều đó cũng đòi hỏi “sự thay đổi về tư duy và thái độ”.