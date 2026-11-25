Một trong những sản phẩm được yêu thích nhất của Apple trong năm nay chính là MacBook Neo. Khác với một số dòng sản phẩm giá rẻ khác, Apple đang muốn duy trì chu kỳ cập nhật hàng năm cho MacBook Neo và rất có thể phiên bản kế tiếp sẽ xuất hiện vào khoảng tháng 3 năm sau.

Theo Mark Gurman từ Bloomberg, Apple đang lên kế hoạch ra mắt các sản phẩm mới trong giai đoạn phát hành iOS/macOS 27.4, bao gồm MacBook Neo thế hệ mới, iPad giá rẻ dùng chip A19, iPhone 18, iPhone 18e và iPad Air màn hình OLED.

MacBook Neo.

Mặc dù giai đoạn này kéo dài từ tháng 2 đến tháng 3 nhưng không có nghĩa là các sản phẩm sẽ nhất thiết ra mắt ngay vào đầu khoảng thời gian đó. Apple cũng được kỳ vọng sẽ trình làng iPhone Air 2, iPad Air màn hình OLED và iPad Pro mới trong nửa đầu năm.

Những nâng cấp trên MacBook Neo 2

Đúng như dự đoán, MacBook Neo thế hệ tiếp theo sẽ được nâng cấp từ chip A18 Pro với RAM 8GB lên chip A19 Pro cùng RAM 12GB.

Apple cũng sẽ thường xuyên làm mới các tùy chọn màu sắc cho dòng MacBook Neo. Thông tin này khiến iFan vô cùng hào hứng chờ đợi thế hệ MacBook Neo tiếp theo, đặc biệt là với sự nâng cấp bộ nhớ thống nhất (unified memory) lên 12GB. Dù RAM 8GB vẫn đủ dùng nhưng những người thường xuyên thực hiện đa nhiệm nặng sẽ thấy sự khác biệt, nhất là khi chạy các phần mềm chưa được tối ưu hóa tốt.

Một câu hỏi lớn hơn đặt ra là: liệu MacBook Neo thế hệ mới có tăng giá hay không? Với việc bổ sung thêm dung lượng RAM, khả năng cao là giá bán sẽ tăng lên.

Tại Việt Nam, MacBook Neo 2 đang được giảm giá, chỉ còn từ 18,69 triệu đồng cho phiên bản 256GB. So với mặt bằng chung các dòng máy tính xách tay hiện nay, MacBook Neo vẫn được xem là một lựa chọn có giá trị tốt. Hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra với MacBook Neo 2 trong tương lai.