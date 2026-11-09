Apple sẽ nhanh chóng ngừng bán dòng MacBook Pro hiện tại?

Apple vừa công bố các mẫu MacBook Pro mới với màn hình cảm ứng; đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên dòng máy này được trang bị màn hình OLED. Tuy nhiên, hãng vẫn tiếp tục cung cấp các phiên bản MacBook Pro không sử dụng màn hình OLED và không có tính năng cảm ứng. Đây là một trạng thái khó có thể duy trì lâu dài.

MacBook Pro với màn hình PROLED XDR

Theo phong cách tiếp thị đặc trưng, ​​Apple gọi màn hình trên các mẫu MacBook Pro mới là "PROLED". Hiểu một cách đơn giản và phổ thông hơn, đây chính là các màn hình OLED có hỗ trợ cảm ứng.

Sắp tới, những mẫu MacBook Pro PROLED này có thể sẽ là lựa chọn duy nhất của bạn.

Việc giới thiệu MacBook có màn hình cảm ứng cho thấy Apple đang dần từ bỏ một số quan điểm từng được Steve Jobs ủng hộ, đồng thời nỗ lực bắt kịp xu hướng chung của toàn ngành công nghệ.

Các mẫu MacBook mới này còn sở hữu tính năng "Dynamic Island" thay vì phần khuyết (notch) truyền thống. Một chi tiết bất ngờ khác là sự trở lại của logo Apple phát sáng ở mặt lưng. Dù vậy, các mẫu MacBook Pro sử dụng màn hình PROLED sẽ có giá cao hơn 400 USD (khoảng 10,3 triệu đồng) so với các phiên bản MacBook Pro thông thường.

Các mẫu MacBook Pro không dùng màn hình OLED có thể sớm bị loại bỏ

Theo nhà phân tích Mark Gurman, nhiều khả năng Apple sẽ ngừng sản xuất các dòng MacBook Pro không sử dụng màn hình PROLED trong tương lai.

Hiện tại, người dùng vẫn có thể chọn mua các phiên bản MacBook Pro không dùng màn hình PROLED với kiểu màn hình truyền thống đi kèm phần khuyết (notch) vốn đã quen thuộc với khách hàng của Apple.

Tuy nhiên, việc duy trì hai dòng MacBook Pro riêng biệt tạo ra gánh nặng cho chuỗi cung ứng vốn đã đang chịu nhiều áp lực. Hơn nữa, việc cung cấp hai loại MacBook Pro khác biệt như hiện nay có phần bất hợp lý; đặc biệt là khi một số người dùng Apple chỉ muốn sở hữu một chiếc MacBook màn hình OLED mà không cần phải trả thêm tiền cho tính năng cảm ứng – tính năng ít được sử dụng đến.

MacBook Pro với màn hình OLED cảm ứng đã ra mắt.

Gurman dự đoán rằng trong tương lai gần, chi phí sản xuất các mẫu MacBook Pro sử dụng màn hình PROLED sẽ giảm xuống. Khi đó, Apple nhiều khả năng sẽ loại bỏ các phiên bản không dùng màn hình PROLED để tinh giản dòng sản phẩm MacBook, đồng thời giảm bớt áp lực lên chuỗi cung ứng.