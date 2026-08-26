Quên sạc MacBook, có nên dùng tạm sạc điện thoại?

Đối với người dùng MacBook, việc hết pin trong lúc cần hoàn thành công việc quan trọng là một tình huống không mong muốn. Nếu có bộ sạc và ở gần ổ cắm điện, vấn đề này dễ dàng được giải quyết. Tuy nhiên, nếu không có bộ sạc bên cạnh, người dùng liệu có thể sử dụng bộ sạc iPhone hoặc bộ sạc điện thoại khác không?

Trước khi quyết định sử dụng bộ sạc nào, người dùng cần hiểu rõ yêu cầu sạc của MacBook và đảm bảo cổng sạc của máy tính tương thích với dây sạc hoặc adapter sạc hiện có. Với các mẫu MacBook đời cũ sử dụng adapter sạc với đầu nối từ tính, bộ sạc điện thoại sẽ không hoạt động. Ngược lại, nếu sở hữu MacBook đời mới với cổng sạc USB-C, người dùng có nhiều lựa chọn hơn.

Cách xác định công suất tiêu thụ điện của MacBook

Theo Apple, cách tốt nhất để sạc MacBook là sử dụng bộ sạc nguồn có công suất tối thiểu tương đương với bộ sạc đi kèm. Nếu có bộ sạc nguồn từ sản phẩm Apple khác, hãy kiểm tra nhãn công suất trên đó. Nếu công suất khớp hoặc cao hơn bộ sạc gốc của MacBook, người dùng có thể sử dụng được.

Để kiểm tra xem bộ sạc nguồn có hoạt động hay không, hãy cắm nó vào MacBook và thực hiện các bước sau: Nhấn giữ phím Option, nhấp vào menu Apple (biểu tượng quả táo ở góc trên bên trái), chọn System Information.

Từ bảng điều khiển bên trái, hãy chọn Hardware > Power. Tại đây, người dùng có thể chú ý đến AC Charger Information. Nếu bên cạnh mục Charging hiển thị Yes, bộ sạc đang làm việc.

Tùy chọn sạc cho MacBook tương thích USB-C

Để đảm bảo hiệu suất tốt nhất, việc sử dụng bộ sạc chính hãng và cắm sạc liên tục là lựa chọn tối ưu. Nếu MacBook đi kèm với bộ sạc USB-C chính hãng, người dùng có thể sử dụng nó để sạc không chỉ cho MacBook mà còn rất nhiều thiết bị hỗ trợ USB-C khác, bao gồm cả thiết bị không phải của Apple.

Nếu sử dụng bộ sạc USB-C không phải từ Apple, hãy lưu ý rằng nếu công suất thấp hơn yêu cầu của MacBook, quá trình sạc có thể diễn ra chậm hoặc không hoạt động. Hơn nữa, khả năng giữ pin lâu dài của MacBook khi không sử dụng bộ sạc chính hãng thường không được đảm bảo.

Để kiểm tra bộ sạc USB-C của bên thứ ba, hãy kết nối nó với MacBook và cắm vào ổ điện. Sau đó, thực hiện các bước kiểm tra như đã nêu ở mục trên. Nếu không nhận diện được bộ sạc, người dùng có thể thử tắt hoàn toàn máy tính và để nó cắm vào nguồn điện trong thời gian dài.