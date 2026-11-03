MacBook Pro cảm ứng ra đời vì kỹ năng máy tính kém cỏi của Gen Z

Trong một bước chuyển mình đáng chú ý, Apple đã đi ngược lại quan điểm trước đây về việc máy tính màn hình cảm ứng không cần thiết. Giờ đây, họ đã biến màn hình cảm ứng thành một trong những tính năng nổi bật của dòng MacBook Pro OLED mới.

Apple từng phản đối mạnh mẽ việc trang bị màn hình cảm ứng cho máy tính.

Khi nói về máy tính với màn hình cảm ứng, Apple từng gọi đây là “thảm họa về mặt công thái học”, điều này khiến không ít người đặt dấu hỏi về lý do tại sao giờ họ lại xem đó là “một điều tự nhiên”.

Theo giới chuyên gia, sự thay đổi này của Apple không chỉ mang tính tiếp thị mà còn phản ánh nhu cầu thực tế từ người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ thế hệ Z (Gen Z) lớn lên trong môi trường công nghệ với màn hình cảm ứng. Hơn 20 năm qua, điện thoại thông minh và máy tính bảng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày, khiến cho nhiều người trẻ cảm thấy thoải mái hơn khi tương tác với công nghệ qua ngón tay thay vì bàn phím và chuột.

Một báo cáo từ Ủy ban châu Âu cho thấy, khoảng 45% học sinh 14 tuổi ở châu Âu không đạt được trình độ kỹ năng kỹ thuật số cơ bản, đặt ra câu hỏi về khả năng sử dụng máy tính truyền thống của thế hệ này. Mặc dù không phải tất cả đều thiếu kỹ năng, nhưng thực sự là nhiều người trẻ không quen thuộc với việc sử dụng bàn phím và chuột.

Nhưng khi giới trẻ quá quen với màn hình cảm ứng, mọi thứ đã thay đổi.

Quyết định ra mắt một chiếc MacBook có màn hình cảm ứng của Apple với giá từ 80 triệu đồng tại Việt Nam cho thấy họ đang nhắm đến một phân khúc thị trường đang phát triển. Các mẫu MacBook Pro mới được trang bị hệ điều hành macOS 2.7, với một số cải tiến nhỏ cho phép người dùng mở ứng dụng và thay đổi kích thước cửa sổ bằng cách chạm vào màn hình.

Mặc dù giao diện cảm ứng không hoàn toàn thay đổi trải nghiệm người dùng Mac, nhưng nó mang lại sự tiện lợi cho cả người trẻ và người lớn tuổi, những người đã quen với việc sử dụng iPad hoặc iPhone. Dù không có tính năng đột phá nào, macOS Touch sẽ tồn tại lâu dài, đáp ứng nhu cầu tương tác tự nhiên của người dùng trong thời đại công nghệ hiện nay.