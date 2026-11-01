Trên tay MacBook Pro với màn hình cảm ứng PROLED cao cấp của Apple

Apple đang đưa hai công nghệ vốn phổ biến trên smartphone và laptop Windows lên dòng MacBook Pro: màn hình OLED và khả năng cảm ứng trực tiếp. Phiên bản mới có kích thước 14 inch và 16 inch, hướng đến người làm nội dung chuyên nghiệp với những nâng cấp về chất lượng hiển thị, âm thanh và kết nối.

MacBook Pro màn hình cảm ứng.

Tuy nhiên, thay đổi này không đơn thuần là bổ sung thao tác chạm vào màn hình. Apple còn điều chỉnh thiết kế, bản lề và webcam để thích ứng với cách sử dụng mới. Đổi lại, sản phẩm có giá bán khá cao, thời lượng pin chưa được cải thiện so với các phiên bản trước.

Thiết kế mỏng nhẹ hơn, bổ sung Dynamic Island và nhiều tính năng mới

Thay đổi dễ nhận thấy trên MacBook Pro mới nằm ở trọng lượng và thiết kế tổng thể. Phiên bản 14 inch nặng khoảng 1,36kg. Trong khi đó, phiên bản 16 inch giảm từ 2,13kg xuống còn khoảng 1,81kg. Việc giảm trọng lượng giúp người dùng thuận tiện hơn khi mang máy đi làm, di chuyển giữa các địa điểm hoặc sử dụng trong những chuyến công tác dài ngày.

Máy có thiết kế logo phát sáng.

Bên cạnh màn hình cảm ứng OLED, Apple bổ sung Dynamic Island vốn quen thuộc trên iPhone, hệ thống loa cải tiến hỗ trợ Dolby Atmos và micro tốt hơn. Thiết bị cũng có tùy chọn dung lượng lưu trữ lên tới 16TB và hỗ trợ Genlock, công nghệ đồng bộ tín hiệu hình ảnh cho người chuyên sản xuất video chuyên nghiệp.

Một thay đổi khác ít được chú ý là chất lượng âm thanh. Apple cho biết hệ thống loa mới cải thiện khả năng tái tạo âm trầm, đồng thời nâng cấp trải nghiệm âm thanh không gian.

Tuy nhiên, mức giá là rào cản đáng kể. Phiên bản MacBook Pro 14 inch sử dụng chip M5 Pro có giá khởi điểm 2.899 USD (khoảng 74,8 triệu đồng). Bản M5 Max có giá bán từ 4.499 USD (khoảng 116 triệu đồng).

Màn hình OLED: Độ tương phản cao, màu sắc phục vụ công việc sáng tạo

Chất lượng hiển thị là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên MacBook Pro mới. Công nghệ OLED mang lại màu đen sâu, độ tương phản cao và dải màu rộng. Những ưu điểm này đặc biệt hữu ích với người chỉnh sửa ảnh, dựng video hoặc làm việc với các nội dung đòi hỏi độ chính xác màu sắc.

MacBook Pro với màn hình cảm ứng PROLED.

So với màn hình Liquid Retina XDR sử dụng đèn nền mini-LED trên các thế hệ MacBook Pro trước, khác biệt không hoàn toàn vượt trội trong mọi tình huống. Màn hình mini-LED hiện tại vốn đã có khả năng tái tạo màu đen tốt, độ phủ 100% không gian màu P3 và độ chính xác màu đáp ứng nhiều nhu cầu sáng tạo chuyên nghiệp. Dù vậy, màn hình OLED mới mở rộng khả năng tái tạo màu sang toàn bộ không gian Adobe RGB và khoảng 80% Rec. 2020, tiêu chuẩn màu được sử dụng trong quy trình sản xuất và hoàn thiện video.

Độ sáng tối đa của màn hình đạt 2.000 nit, tương đương thông số được công bố trên màn hình máy tính để bàn của Apple. Màn hình có thể đạt độ sáng 1.000 nit trên toàn bộ diện tích trong cả chế độ SDR và HDR. Tuy nhiên, với nội dung SDR, người dùng chỉ có thể thiết lập độ sáng tối đa 1.000 nit theo cách thủ công. Khi vượt ngưỡng này, hệ thống tự động điều chỉnh để bù sáng trong môi trường có ánh nắng mạnh.

Cảm ứng trên macOS: Tiện lợi trong một số thao tác, chưa thay thế bàn phím

Qua trải nghiệm thực tế của CNET, màn hình cảm ứng trên MacBook Pro phù hợp hơn với những thao tác bổ trợ như phóng to hình ảnh, kéo thả nội dung hoặc di chuyển cửa sổ. Khả năng nhận diện điểm chạm được đánh giá chính xác. Khi người dùng muốn chọn hoặc mở rộng cửa sổ, một số thành phần giao diện tự động phóng lớn để hạn chế thao tác nhầm.

MacBook Pro với màn hình cảm ứng PROLED.

Bề mặt màn hình cũng ít phản chiếu ánh sáng hơn, giúp nội dung hiển thị dễ quan sát trong những môi trường có độ sáng cao. Trong thử nghiệm đặt cạnh Lenovo Yoga 9i sử dụng màn hình OLED cảm ứng, MacBook Pro thể hiện lợi thế về độ rực rỡ của màu sắc, khả năng giữ chi tiết khi có ánh sáng mạnh và mức độ hạn chế phản chiếu.

Thực tế, một số thao tác có thể thuận tiện hơn nhưng việc sử dụng ngón tay liên tục trên màn hình laptop không phải lúc nào cũng thoải mái. Đặc biệt, người dùng chuyên nghiệp thường dựa vào thói quen thao tác và phím tắt đã hình thành trong thời gian dài.

Thời lượng pin không đổi, bản lề cứng

Dù được nâng cấp màn hình và thiết kế, MacBook Pro mới không cải thiện thời lượng pin. Đây là điểm đáng tiếc đối với người thường xuyên làm việc bên ngoài văn phòng.

Để hỗ trợ thao tác chạm, Apple cũng phải gia cố bản lề nhằm hạn chế màn hình rung lắc khi người dùng nhấn trực tiếp lên bề mặt. Webcam được bổ sung khả năng ổn định hình ảnh để giảm ảnh hưởng khi màn hình bị tác động trong các cuộc gọi video.

Một hạn chế khác nằm ở tần số quét. Màn hình vẫn sử dụng công nghệ ProMotion với tần số quét tối đa 120Hz, chưa có tùy chọn vượt mức này.

Tạm kết

Nhìn chung, MacBook Pro OLED cảm ứng mang đến bước thay đổi đáng kể về trải nghiệm hiển thị và cách tương tác. Tuy nhiên, mức giá cao, thời lượng pin không đổi và khả năng ứng dụng cảm ứng còn phụ thuộc vào hệ sinh thái phần mềm là những yếu tố người dùng chuyên nghiệp cần cân nhắc trước khi nâng cấp.