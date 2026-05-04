Chi phí sửa chữa điện thoại Samsung đắt hơn Apple tới 60%

Một phân tích mới từ Insuranceopedia đã gây chú ý trong cộng đồng mạng khi chỉ ra rằng, ngay cả khi sở hữu bảo hiểm, người dùng điện thoại Samsung vẫn phải chi nhiều tiền hơn cho việc sửa chữa so với người dùng iPhone của Apple.

Cụ thể, chi phí sửa chữa trung bình cho các thiết bị Samsung theo chương trình Samsung Care+ dao động từ 100 - 120 USD (khoảng 2,64 đến 3,16 triệu đồng), trong khi chi phí sửa chữa tương tự theo chương trình AppleCare+ chỉ khoảng 75 USD (khoảng 1,98 triệu đồng). Khoảng cách này có thể lên đến 60% tùy thuộc vào loại hư hỏng.

Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng, đặc biệt là những người có thói quen giữ điện thoại lâu dài. Nghiên cứu đã mô phỏng các tình huống thực tế, trong đó hư hỏng màn hình chiếm phần lớn các yêu cầu sửa chữa, tiếp theo là các hư hỏng nghiêm trọng hơn, trong khi tỷ lệ thay thế hoàn toàn là rất thấp.

Mặc dù các gói bảo hiểm của Samsung và Apple có vẻ tương đồng về phí hàng tháng và phạm vi bảo hiểm, nhưng Apple áp dụng cấu trúc phí cố định, giúp người dùng dễ dàng dự đoán chi phí. Ngược lại, giá sửa chữa của Samsung thay đổi tùy theo thiết bị và loại hư hỏng, dẫn đến sự chênh lệch lớn hơn về chi phí thực tế.

Việc Samsung chuyển hướng sang sản xuất các thiết bị cao cấp, bao gồm cả dòng Galaxy Z Fold, đã làm tăng chi phí sửa chữa trung bình. Những thiết bị này phức tạp hơn trong việc sửa chữa, do đó chi phí bảo trì cũng cao hơn.

Theo mô hình phân tích, phần lớn người dùng smartphone thường chỉ gặp các sự cố nhỏ như nứt màn hình hoặc trầy xước, trong khi các trường hợp hư hỏng nghiêm trọng hay mất máy chiếm tỷ lệ rất thấp. Tuy nhiên, ngay cả trong kịch bản sử dụng phổ biến này, chi phí sửa chữa trung bình của người dùng Samsung vẫn cao hơn đáng kể so với người dùng Apple.

Bảo hiểm thiết bị được thiết kế để giúp người dùng giảm bớt rủi ro tài chính khi sự cố xảy ra. Tuy nhiên, trong trường hợp của dòng Galaxy, dữ liệu cho thấy hóa đơn sửa chữa cuối cùng mà người dùng phải thanh toán vẫn có thể cao hơn đáng kể so với kỳ vọng, làm giảm đi lợi ích thực tế của gói bảo hiểm.