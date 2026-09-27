Lý do cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn phù hợp với điện thoại gập

Cảm biến vân tay là một trong những phương thức bảo mật phổ biến trên smartphone, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm mở khóa hằng ngày. Khi cảm biến phản hồi chậm hoặc nhận diện không chính xác, người dùng có thể phải thực hiện lại thao tác nhiều lần.

Cảm biến vân tay được tích hợp trong nút nguồn của Galaxy Z Fold8.

Trong khi nhiều nhà sản xuất chuyển sang cảm biến vân tay dưới màn hình, Samsung vẫn sử dụng cảm biến điện dung tích hợp vào nút nguồn trên dòng Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra. Theo đánh giá, cách bố trí này phù hợp với đặc điểm thiết kế của điện thoại gập, bởi vị trí ở cạnh bên giúp người dùng dễ tiếp cận cảm biến khi cầm máy bằng một tay.

Với cảm biến đặt ở nút nguồn, người dùng có thể đặt ngón tay trực tiếp lên bề mặt cảm biến và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn trên màn hình. Thiết kế này cũng giúp cảm biến nằm ở vị trí dễ tiếp cận thay vì phải đưa ngón tay đến một khu vực cố định trên màn hình.

Ngược lại, cảm biến vân tay dưới màn hình thường được đặt ở một vị trí nhất định, vì vậy người dùng cần đặt ngón tay đúng khu vực khi đăng ký cũng như khi mở khóa. Trên những thiết bị sử dụng cảm biến siêu âm, quá trình nhận diện có thể diễn ra nhanh nhưng trải nghiệm thực tế vẫn phụ thuộc vào thiết kế và cách nhà sản xuất tối ưu phần mềm.

Việc đặt cảm biến ở cạnh bên cũng có một lợi thế khác đối với điện thoại gập: người dùng có thể tiếp cận nó khi thiết bị đang đóng hoặc mở. Khi máy được gập lại, ngón tay vẫn có thể chạm vào khu vực nút nguồn mà không cần tìm vị trí cảm biến trên màn hình ngoài.

Apple dường như cũng nhận ra điều này khi tích hợp vào nút nguồn của iPhone Duo.

Tuy nhiên, cách bố trí này không phải không có hạn chế. Diện tích của cảm biến tích hợp trong nút nguồn thường nhỏ hơn so với khu vực nhận diện của một số cảm biến dưới màn hình. Người dùng cũng có thể gặp khó khăn nếu ngón tay không đặt đúng vị trí hoặc nút nguồn nằm ở tư thế khó tiếp cận khi cầm máy. Ngoài ra, một lưu ý là cảm biến vân tay ở nút nguồn này ít nhiều ảnh hưởng đến người dùng thuận tay trái, bởi việc truy cập sẽ rất khó khăn.

Đối với một số smartphone cao cấp sử dụng cả cảm biến vân tay và nhận diện khuôn mặt để cung cấp nhiều phương thức mở khóa. iPhone 18 Pro Max sử dụng Face ID làm phương thức xác thực sinh trắc học chính, trong khi nhiều điện thoại Android kết hợp nhận diện khuôn mặt với cảm biến vân tay. Mỗi cách tiếp cận có những ưu điểm và hạn chế riêng tùy tình huống sử dụng.

Với điện thoại gập, vị trí cảm biến còn liên quan trực tiếp đến cách người dùng cầm và mở thiết bị. Vì vậy, việc Samsung tiếp tục đặt cảm biến vân tay trên nút nguồn có thể được xem là một lựa chọn phù hợp với thiết kế hiện tại của dòng Galaxy Z Fold, thay vì đơn thuần là duy trì một công nghệ cũ.