iPhone Duo sẽ được bán ra với số lượng lớn

Theo nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang chuẩn bị các khu vực trưng bày mới và số lượng lớn máy dùng thử cho sự kiện phát hành iPhone Duo vào ngày 23/10, tuy nhiên nguồn cung sẽ bị hạn chế.

Trước ngày ra mắt 23/10, Apple dự định dành riêng một khu vực tại cửa hàng flagship (cửa hàng chủ lực) ở Đại lộ số 5 (Fifth Avenue) cho iPhone Duo mới. Hầu hết các cửa hàng sẽ bổ sung thêm một bàn trưng bày nổi bật dành riêng cho thiết bị này, sử dụng loại bàn màu trắng đặc trưng của Apple với phần trụ đỡ ở giữa. Gurman cho biết sẽ có một thiết bị trưng bày mới giúp khách hàng quan sát cơ chế gập và mở của điện thoại.

iPhone Duo.

Số lượng iPhone Duo dùng thử sẽ có sự chênh lệch đáng kể giữa các địa điểm. Cửa hàng tại Đại lộ số 5 ở New York dự kiến ​​sẽ nhận hơn 150 máy để khách hàng trải nghiệm và phục vụ các mục đích trưng bày khác, lớn hơn nhiều so với con số gần 100 máy tại Trung tâm Khách tham quan Apple Park. Các cửa hàng không thuộc nhóm flagship sẽ nhận trung bình khoảng 20 máy mỗi cửa hàng.

Trong khi đó, cửa hàng tại Đại lộ Michigan (Chicago), The Grove (Los Angeles) và Upper West Side (Manhattan) ​​sẽ có khoảng 30 đến 40 chiếc iPhone Duo trưng bày.

Ảnh minh họa.

Khách tham quan có thể trải nghiệm tính năng StandBy trên các thiết bị không bị gắn dây cáp tại khu vực trưng bày "Avenue" dọc hai bên cửa hàng. Để phục vụ việc so sánh trực tiếp trên bàn trưng bày, Apple đã thiết kế một đế sạc MagSafe có thể đặt vừa một chiếc iPhone mới (ở trạng thái mở) cùng hai chiếc iPhone thông thường.

Công tác chuẩn bị tại các cửa hàng diễn ra trong bối cảnh Apple đang đối mặt với tình trạng nguồn cung khan hiếm hơn dự kiến. Theo Gurman, khoảng hai tháng trước, công ty từng lo ngại rằng các hạn chế trong sản xuất có thể khiến việc mở bán bị lùi lại đến cuối tháng 11. Tuy nhiên, hãng đã kịp tập hợp đủ lượng hàng để tiến hành ra mắt ngay trong tháng này dù nguồn cung dự kiến ​​vẫn sẽ ở mức hạn chế.

Apple cũng đang trang bị cho các cửa hàng hệ thống máy "Presto" đã được tùy chỉnh để tương thích với bộ đôi iPhone mới. Hệ thống không dây này của Apple cho phép cập nhật phần mềm mà không cần mở hộp thiết bị, đồng thời có thể thêm tên người mua vào lời chào hiển thị trong lần khởi động đầu tiên.

Trước đó, Gurman từng cho biết lời chào cá nhân hóa này sẽ được triển khai tại các Apple Store ở Mỹ với hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. iPhone Duo sẽ chính thức mở bán từ ngày 23/10. Tại Việt Nam, phiên bản 256GB có giá khởi điểm là 64,99 triệu đồng.