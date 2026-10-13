Tận thế sắp diễn ra vào ngày 13/11/2026?

Theo bài báo khoa học xuất bản năm 1960 trên tạp chí Science, thời điểm diễn ra ngày tận thế được dự đoán sẽ rơi vào thứ sáu, ngày 13/11/2026. Công trình này do nhà vật lý người Mỹ gốc Áo Heinz von Foerster cùng các nhà nghiên cứu từ Đại học Illinois thực hiện, dựa trên việc phân tích các xu hướng nhân khẩu học lịch sử để kết luận rằng sự gia tăng dân số thế giới diễn ra theo cấp số nhân siêu hàm mũ.

Từng có nghiên cứu cho rằng tận thế sẽ diễn ra vào tháng 11/2026.

Nghiên cứu từng nêu rõ dân số nhân loại sẽ tiến tới vô hạn và thế hệ con cháu tương lai sẽ bị chèn ép đến chết thay vì chết đói nếu đà tăng trưởng kéo dài suốt hai thiên niên kỷ tiếp diễn. Dù gây tranh cãi trong giới nhân khẩu học vào thời điểm Chiến tranh Lạnh đầy âu lo về nguy cơ cạn kiệt tài nguyên và vũ khí hạt nhân, dự báo này vẫn duy trì độ chính xác cho đến thập niên 1990 trước khi tỷ lệ sinh toàn cầu lao dốc.

Trái ngược với kịch bản năm 1960, các dự báo gần đây từ Báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới của Liên Hợp Quốc cho thấy dân số toàn cầu sẽ đạt đỉnh khoảng 10,3 tỷ người vào năm 2084 rồi mới suy giảm. Sự dịch chuyển này khiến các nhà kinh tế học hiện đại cảnh báo mức sinh suy giảm mới là mối đe dọa lớn hơn cho xã hội, kéo theo nguy cơ đình trệ kinh tế và gia tăng áp lực nặng nề lên hệ thống y tế.

Sáu thập kỷ sau nghiên cứu của Heinz von Foerster, những lời cảnh báo mang màu sắc tận thế lại một lần nữa dấy lên trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo. Vào tháng 1, bản tin của các nhà khoa học nguyên tử đã điều chỉnh Đồng hồ Ngày Tận thế về mức 85 giây trước nửa đêm – mốc thời gian sát nút nhất trong lịch sử – trước các nguy cơ từ chiến tranh toàn cầu, biến đổi khí hậu và AI mất kiểm soát.

Đồng hồ tận thế đã lùi về con số 85 giây trước nửa đêm.

Có thể thấy, các nhà lãnh đạo quốc gia, đặc biệt tại Mỹ, Nga và Trung Quốc, phải đi đầu trong việc tìm kiếm con đường rời xa bờ vực thảm họa. Lời kêu gọi này yêu cầu công chúng cùng thúc đẩy giới hữu trách hành động, khép lại giai đoạn dự báo cũ bằng những thách thức sống còn hoàn toàn mới của nhân loại.