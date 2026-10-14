Điện thoại Trump Mobile tiếp tục "gặp hạn" khi bị hacker tấn công đánh cắp dữ liệu

Nhóm tội phạm mạng mới xuất hiện mang tên BYOD vừa tuyên bố đánh cắp và đăng tải dữ liệu cá nhân của 3.615 khách hàng Trump Mobile lên trang rò rỉ trên dark web vào cuối tháng 9/2026. Tập dữ liệu này chứa đầy đủ họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà riêng và thông tin chi tiết về các đơn đặt hàng liên quan đến mẫu smartphone mạ vàng T1.

Điện thoại Trump Mobile.

Theo các kênh truyền thông Straight Arrow News, CyberNews và PCMag, tính xác thực của tệp tin rò rỉ đã được chính các nạn nhân trong danh sách xác nhận là hoàn toàn trùng khớp. Nhóm tin tặc cho biết đã cài cắm mã độc vào thiết bị của một nhân viên thuộc đơn vị vận hành Liberty Mobile để tiếp cận bảng điều khiển hệ thống, đồng thời khẳng định cả hai công ty quản lý đều không cài đặt tính năng xác thực đa yếu tố.

Trước các thông tin trên, cả Trump Organization lẫn Liberty Mobile đều từ chối trả lời báo chí, trong khi nhóm tin tặc EndZone trước đó cũng từng tuyên bố nắm giữ dữ liệu của 4.000 người dùng từ cùng một nguồn xâm nhập. Dù tệp dữ liệu chưa có thông tin thẻ thanh toán, các chuyên gia cảnh báo địa chỉ nhà, số điện thoại và lịch sử đơn hàng là cơ sở tiếp tay cho những kẻ lừa đảo mạo danh nhà mạng hoặc đơn vị vận chuyển để tấn công lừa đảo (phishing).

Sự cố an ninh mạng này tiếp tục nối dài chuỗi thất vọng của Trump Mobile kể từ khi ra mắt vào tháng 6/2025 với lời hứa hẹn cách mạng hóa điện thoại di động của ông Eric Trump. Cam kết "Made in America" nhanh chóng biến mất khỏi trang web chỉ sau hai tuần, mốc giao hàng liên tục bị trì hoãn từ tháng 8/2025 đến tận tháng 4 năm sau, khiến các nhà lập pháp vào cuộc thúc giục Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) kiểm tra hoạt động tiếp thị.

Nhóm tin tặc BYOD tung thông tin khách hàng của Trump Mobile.

Trước sự im lặng hoàn toàn từ phía nhà sản xuất, những khách hàng đã đăng ký dịch vụ được khuyến cáo nên cẩn trọng tối đa trước các tin nhắn bất thường liên quan đến đơn hàng, hoàn tiền hoặc tài khoản. Động thái né tránh lần này tương tự như vụ rò rỉ hồi tháng 5, thời điểm đơn vị này trì hoãn và phân vân trong việc đưa ra thông báo cảnh báo cho người tiêu dùng.