Galaxy Z Fold8 nổi bật hơn iPhone Duo ở nhiều điểm quan trọng

Galaxy Z Fold8 đã ra mắt thị trường sớm hơn iPhone màn hình gập vài tháng nhưng đây mới chỉ là chiến thắng đầu tiên của sản phẩm này. Mặc dù một số chi tiết tinh tế trong phần mềm của iPhone Duo thực sự gây ấn tượng nhưng một cuộc khảo sát gần đây lại tiết lộ rằng thiết bị này có thể đang tụt hậu về mặt thiết kế.

Người dùng không thích thiết kế của iPhone Duo

Các chuyên gia công nghệ của Phone Arena đã khảo sát xu hướng lựa chọn thiết kế tiềm năng mỏng hơn của Galaxy Z Fold9. Các lựa chọn bao gồm Galaxy Z Fold8 (mỏng hơn và vuông vức hơn), iPhone Duo (bo tròn và bất đối xứng hơn) và thiết kế tổng thể của các dòng smartphone màn hình gập dạng sách.

Galaxy Z Fold8.

Dù Apple đã tạo được tiếng vang với thiết kế phần mềm của iPhone Duo nhưng Samsung mới là "nhà vô địch" về thiết kế phần cứng. Hơn 72% số người tham gia khảo sát cho biết họ thích các góc cạnh sắc nét của Galaxy Z Fold8 hơn.

Điều khá bất ngờ là iPhone Duo thậm chí không giành được vị trí thứ hai trong danh sách các lựa chọn được yêu thích. Vị trí này thuộc về các mẫu smartphone màn hình gập dạng sách với gần 19% người dùng cho biết họ không thích cả hai mẫu điện thoại gập "hộ chiếu" (passport-style) này. Kết quả là chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple chỉ nhận được 9% số phiếu bầu – một con số đáng thất vọng.

Chuyện gì đang xảy ra với thiết kế của Apple?

Người hâm mộ Apple có thể lập luận rằng thiết kế cốt yếu nằm ở trải nghiệm người dùng và cảm giác tổng thể khi cầm máy, không chỉ là phần cứng. Ngay cả khi nhận định này có phần đúng, thật khó để không coi iPhone Duo là một phiên bản kế thừa ý tưởng từ Pixel 11 Pro Fold và các mẫu điện thoại màn hình gập trước đó của Google.

Dù không phải là một chiếc điện thoại xấu, iPhone Duo lại mang lại cảm giác quen thuộc, giống như những gì chúng ta từng thấy trước đây. Ngược lại, mẫu điện thoại màn hình gập kiểu dáng "hộ chiếu" đầu tiên của Samsung lại mang đến vẻ mới mẻ đầy thú vị, không chỉ nhờ vào kiểu dáng rộng hơn. Những đường nét góc cạnh sắc sảo của Galaxy Z Fold8 tạo cảm giác gọn gàng, viền màn hình mỏng mang lại vẻ sang trọng và tổng thể thiết bị toát lên phong cách hiện đại đầy cuốn hút.

iPhone Duo.

Tất nhiên, công chúng cần phải trực tiếp cầm trên tay chiếc iPhone Duo để cảm nhận rõ nét về thiết kế cũng như trải nghiệm thực tế mà sản phẩm mang lại. Tuy nhiên, xét trên các thông số và ý tưởng hiện tại, Samsung đang bỏ xa Apple – một thực tế vừa gây sốc vừa đầy phấn khích.

Khó có sự thay đổi trong tương lai gần

Thiết kế của iPhone 18 Pro rất được yêu thích và việc nhiều thương hiệu khác công khai sao chép kiểu dáng này cho thấy đó là thành công của Apple. Đáng tiếc là Apple không chọn thiết kế này làm nền tảng cho chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của mình. Giới chuyên gia cũng không rõ liệu iPhone Duo 2 có mang lại được ý tưởng nào mới mẻ hay không.

Thiết kế smartphone hiện đại thường mang tính kế thừa và cải tiến dần dần, vì vậy Galaxy Z Fold9 sẽ càng giúp Samsung nới rộng khoảng cách dẫn trước. Dù điều này có thể gây thất vọng cho người hâm mộ Apple nhưng rõ ràng, hãng đã bị "đánh bại" ngay trên sân nhà của mình.