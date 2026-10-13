iPhone 18 Pro dù đẳng cấp vẫn bị chê

Apple đã ra mắt iPhone 18 Pro mới nhất vào tháng trước. Đây là dòng iPhone Pro đắt nhất từ ​​trước đến nay với giá khởi điểm 38,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Không phải ngẫu nhiên mà sản phẩm này có doanh số không tốt như Apple mong đợi.

Ảnh minh họa.

Theo tin từ Nikkei Asia (thông qua Reuters), Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp cắt giảm sản lượng linh kiện dùng để lắp ráp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Các đơn hàng linh kiện bị ảnh hưởng đã bị cắt giảm từ 15% trở lên.

Tình trạng tăng giá do nhu cầu về bộ nhớ tăng cao đang diễn ra trên khắp thị trường thiết bị công nghệ tiêu dùng. Với mức giá từ 38,99 triệu đồng, iPhone 18 Pro đắt hơn khoảng 4 triệu đồng so với iPhone 17 Pro của năm ngoái.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở các dòng điện thoại Android cao cấp mới nhất: dòng Pixel 11, Samsung cũng thông báo tăng giá cho toàn bộ dòng Galaxy S26 vào đầu tháng này.

iPhone 18 Pro.

Trước đó, Apple cũng đã tăng giá iPad và MacBook vào mùa hè năm nay.

Tại Việt Nam, nhiều người tiêu dùng không thích phiên bản màu đỏ Burgundy của iPhone 18 Pro năm nay bằng màu Cam Vũ trụ của iPhone 17 Pro năm ngoái.