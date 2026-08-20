Những vị trí cần cẩn trọng khi lắp đặt pin mặt trời

Đặc biệt, có một số vị trí mà người dùng cần xem xét một cách kỹ lưỡng trước khi quyết định lắp pin mặt trời, ngay cả khi công ty tư vấn gợi ý. Dưới đây là ba địa điểm mà người dùng không được phép lắp đặt bởi một số lý do, thậm chí là gây cháy nổ nguy hiểm.

Chủ nhà nên chú ý một số điểm cần tránh khi lắp điện mặt trời.

Trên các bề mặt gỗ

Trước khi lắp đặt pin mặt trời trên ban công, người dùng cần kiểm tra chất liệu của ban công. Đối với cư dân chung cư, hệ thống năng lượng mặt trời có thể rất nguy hiểm nếu các tấm pin hoặc bộ phận khác được lắp đặt trên ban công, tường hoặc bất kỳ phần nào của ngoại thất tòa nhà làm bằng gỗ. Tương tự, nếu bạn sống trong nhà riêng, việc lắp đặt trên cổng gỗ, hàng rào hay tường gỗ cũng bị cấm nhằm giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn.

Quá cao so với mái nhà

Nếu mái nhà là mái dốc, các tấm pin được khuyến cáo không nên nhô ra quá 20cm so với độ dốc của mái. Đối với mái bằng, chiều cao tối đa của các tấm pin không nên vượt quá 60cm so với phần cao nhất của mái, không tính ống khói nếu có. Việc hạn chế chiều cao này nhằm tránh làm thay đổi đường viền mái, tạo bóng râm cho nhà hàng xóm hoặc gây áp lực lên mái nhà do gió.

Thò quá xa khỏi tường

Khi lắp đặt thiết bị năng lượng mặt trời trên tường, phần nhô ra không nên vượt quá 40cm. Nếu nhà nằm sát đường, vấn càng trở nên nghiêm trọng hơn, và tốt hơn hết là không nên để nhô ra quá 20cm.

Ảnh minh họa bởi Gemini.

Cũng cần lưu ý, đường nói trên được hiểu là bất kỳ tuyến đường nào mà mọi người có thể sử dụng, bao gồm cả đường bộ, đường mòn đi bộ, và đường dành xe đạp. Đặc biệt, nếu sống trong khu vực bảo tồn hoặc Di sản Thế giới, việc lắp đặt tấm pin sát đường có thể rất nguy hiểm, do đó nên tìm hiểu các quy định địa phương để tránh bị phạt hoặc buộc tháo dỡ.

Ngoài các lưu ý nói trên, người dùng cũng cần xem xét nhiều yếu tố khác trước khi lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời. Nếu thuê nhà, hãy xin phép chủ nhà. Đối với cư dân căn hộ, có thể cần xin phép từ công ty quản lý tòa nhà.

Về cơ bản, các yêu cầu về quy hoạch có thể khác nhau tùy thuộc vào từng bất động sản và cách thức lắp đặt. Tốt hơn hết hãy tìm hiểu hướng dẫn đi kèm với hệ thống, kiểm tra các yêu cầu quy hoạch từ chính quyền cũng như liên hệ với cơ quan chức năng địa phương nếu không chắc chắn về việc cần xin phép lắp đặt điện mặt trời hay không.