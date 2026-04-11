Thêm nhiều thiết bị Galaxy được lên đời One UI 8.5 sớm

Với việc triển khai One UI 8.5, người dùng các thiết bị Galaxy đời cũ đã có thể trải nghiệm những tính năng mới, miễn là thiết bị đó hỗ trợ. Theo thông báo trên blog của Samsung, bản beta One UI 8.5 hiện đã có mặt cho các dòng sản phẩm như Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy S23 FE và Galaxy A36.

Samsung bắt đầu mở rộng sự hiện diện của One UI 8.5.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Samsung cung cấp một bản cập nhật beta cho dòng Galaxy A, thường chỉ nhận bản phát hành ổn định. Khá thú vị, thay vì Galaxy A56 mạnh mẽ hơn, chiếc Galaxy A36 lại vinh dự nhận ưu tiên này từ Samsung.

Bản cập nhật hiện đang được triển khai tại một số khu vực như Ấn Độ, Hàn Quốc, Anh và Mỹ. Samsung cho biết quá trình cập nhật sẽ diễn ra theo từng giai đoạn, vì vậy người dùng có thể phải chờ đợi một thời gian trước khi nhận được bản cập nhật.

Để tham gia chương trình beta của One UI 8.5, người dùng có thể đăng ký qua ứng dụng Samsung Members và kiểm tra cập nhật tại mục Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Kiểm tra cập nhật.

One UI 8.5 mang đến nhiều cải tiến mới cho người dùng Galaxy.

One UI 8.5 mang đến nhiều tính năng mới, bao gồm biểu tượng được cập nhật, ứng dụng thiết kế lại, bảng Quick Settings tùy chỉnh và các tùy chọn tùy chỉnh màn hình khóa bổ sung. Đặc biệt, tính năng Shared Storage cho phép người dùng truy cập tệp trên điện thoại Galaxy thông qua TV Samsung.

Ngoài ra, bản cập nhật cũng hỗ trợ tính năng AirDrop thông qua Quick Share, nhưng chỉ dành cho các thiết bị mới như Galaxy S25, S24, Galaxy Z Fold 7, Z Fold 6, Galaxy Z Flip 7 và Z Flip 6. Hiện tại, Samsung chưa xác nhận việc mở rộng hỗ trợ AirDrop cho các thiết bị cũ hơn, do đó người dùng không nên kỳ vọng vào tính năng này trong thời gian tới.