Người dùng Galaxy đồng loạt đòi tẩy chay Samsung vì lý do không tưởng

Khi mua một chiếc điện thoại cao cấp nhất đồng nghĩa với việc sở hữu những công nghệ dẫn đầu. Thế nhưng, thực tế trớ trêu đang diễn ra với những chủ nhân của Galaxy S25 Ultra. Một sự thất vọng tràn trề đang biến thành cơn giận dữ công khai trên khắp các diễn đàn công nghệ lớn.

Tâm điểm của cuộc tranh cãi nằm ở cụm từ mà Samsung đưa ra: "Khái niệm phần mềm" (Software concept). Người dùng đặt câu hỏi rằng tại sao một thiết bị có phần cứng mạnh mẽ như S25 Ultra lại đột ngột không thể xử lý được những tính năng cơ bản như chế độ chụp ảnh 24 MP hay sàng lọc cuộc gọi (Call Screening)?

Người dùng Galaxy S25 ở Hàn Quốc tỏ ra phẫn nộ vì One UI 8.5.

Nhiều chuyên gia nhận định, đây không phải là rào cản kỹ thuật mà là một quyết định chiến lược có phần "ích kỷ". Samsung dường như đang cố tình giữ lại những tính năng đáng giá để làm điểm bán hàng độc quyền cho dòng Galaxy S26 sắp tới.

Không chỉ thiếu hụt tính năng, quá trình cập nhật One UI 8.5 cũng đang trở thành một cơn ác mộng. Thay vì tinh chỉnh để sớm tung ra bản ổn định, Samsung lại kéo người dùng vào một vòng lặp vô tận. Các nguồn tin rò rỉ cho biết hãng chuẩn bị tung ra bản beta thứ 9 và thứ 10, đẩy thời gian ra mắt bản chính thức sang tận cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5/2026.

Người dùng chọn Galaxy không chỉ vì khung viền titan hay camera "khủng", họ mua vì lời hứa thiết bị sẽ tốt lên theo thời gian. Việc Samsung trốn sau những thuật ngữ mơ hồ đang làm xói mòn niềm tin nghiêm trọng.

“Chúng tôi trả tiền cho flagship để nhận được trải nghiệm flagship, chứ không phải để nghe những lời giải thích về khái niệm”, một người dùng bức xúc chia sẻ trên cộng đồng Samsung tại Hàn Quốc.

Samsung vẫn còn thời gian để sửa sai. Nhưng nếu không sớm minh bạch và đưa ra câu trả lời thỏa đáng, hãng có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc tháo chạy quy mô lớn của những khách hàng trung thành nhất.