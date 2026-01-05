Mặt trái AI - tạo ảnh sai sự thật về món ăn để được hoàn tiền

Theo Times of London, hàng loạt nhà hàng và ứng dụng giao hàng như Uber Eats, Deliveroo hay Just Eat cho biết "đang có sự gia tăng đột biến" các vụ lừa đảo sử dụng AI. Lợi dụng chính sách đánh giá, những người này chụp lại ảnh đồ ăn, sau đó chỉnh bằng AI để trông chưa chín kỹ, có "dị vật" hoặc lỗi, nhằm nhận bữa ăn miễn phí hoặc hoàn tiền.

Ghi nhận của NYPost cho thấy nhiều người thậm chí không ngại "chia sẻ" mánh khóe của mình lên mạng xã hội. "Tôi sửa ảnh để lấy lại tiền từ DoorDash", một người tên King Sukuna kể trên X kèm ảnh ghép chiếc bánh hamburger chứa "thịt sống" bằng AI, hiện nhận hơn 1,1 triệu lượt xem.

Một người "khoe" bức ảnh bánh hamburger chứa "thịt sống" đã được chỉnh sửa (bên trái) với ảnh thật. Ảnh: X/King Sukuna

Trong một bài đăng khác trên Threads, tài khoản thomascoretv thậm chí hướng dẫn cách làm một chiếc đùi gà trông như chưa chín bằng AI. Người này sau đó gửi hình ảnh đến dịch vụ giao đồ ăn, được xin lỗi vì "sự bất tiện" và hoàn lại 26,6 USD.

Tuy nhiên, các bài viết này nhanh chóng bị chỉ trích. "Chuyện này không buồn cười chút nào", một người viết. "Tôi hy vọng anh và những người khác làm điều tương tự sẽ bị tống vào tù".

Theo giới chuyên gia, việc ảnh đồ ăn bị chỉnh sửa, từ bánh bị chảy đến ghép thêm ruồi lên bánh ngọt, cho thấy khả năng đáng kinh ngạc của AI trong việc tạo ra bằng chứng hình ảnh thuyết phục. Tuy nhiên, khi các mô hình ngày càng có khả năng tạo ảnh và video hoặc thêm chi tiết giống như thật đến mức không thể phân biệt, các nhà hàng, dịch vụ giao nhận... đang đối mặt với thiệt hại nhưng không thể chứng minh hoặc xử lý dứt điểm do các vụ diễn ra riêng lẻ.

Các chuyên gia đánh giá xu hướng này "là phiên bản hiện đại hóa của hình thức gian lận bán lẻ" đã tồn tại từ lâu, đang được thúc đẩy bởi AI ngày càng tinh vi, có khả năng tạo ra bằng chứng hình ảnh thuyết phục. "Đơn giản là các công cụ ngày càng tinh vi, tạo điều kiện để kẻ xấu gian lận bằng cách xuyên tạc", Caroline Green, trưởng bộ phận phân tích bán lẻ và chuỗi cung ứng tại công ty luật Browne Jacobson, cho biết. "Nó có thể cấu thành tội hình sự ngay cả khi không thành công".

Bức ảnh chiếc bánh ngọt được AI "thêm" con ruồi vào giữa. Ảnh: Facebook/Nini's Kitchen

Saara Leino, luật sư chuyên về AI tại Browne Jacobson, cho biết ngày càng có nhiều doanh nghiệp, thường là nhà hàng hoặc cửa hàng thực phẩm, báo cáo về việc khách hàng sử dụng AI để tạo ra "hình ảnh chân thực nhưng thiếu trung thực". Đồng thời, họ cũng phàn nàn các nền tảng giao hàng thường đứng về phía khách hàng và tự động hoàn tiền mà không điều tra kỹ lưỡng, còn chi phí phải chịu bị chuyển ngược lại cho doanh nghiệp.

"Công cụ phát hiện gian lận AI thực tế chưa đáng tin cậy và đắt tiền", Leino nói. "Do đó, họ thường chọn cách im lặng hơn là đôi co với khách hay nhờ đến pháp luật".

Một số nhà bán lẻ đang cân nhắc yêu cầu khách hàng cung cấp bằng chứng bằng cách quay phim sản phẩm bị ảnh hưởng trực tiếp. Dù vậy, cách làm này có thể gây tốn kém không cần thiết, đồng thời có nguy cơ làm mất lòng khách hàng trung thành.