4 gợi ý đáng mua hơn Galaxy S25 FE của Samsung

Với dòng Galaxy S25 cao cấp và cặp Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip mới nhất, Samsung đã có một năm 2025 khá bận rộn. Bên cạnh đó, Samfan còn chiếc Galaxy S25 FE giá phải chăng - từ 14,39 triệu đồng (bản 128GB) dành cho người dùng tầm trung.

Galaxy S25 FE.

Đây là một sản phẩm giá rẻ hơn trong gia đình Galaxy S25. Galaxy S25 FE có màn hình lớn 6,7 inch, chip Exynos 2400, sạc có dây 45W và khả năng chống bụi và nước đạt chuẩn IP68.

Nếu không thích Galaxy S25 FE, người dùng vẫn có thể chọn nhiều điện thoại Android tốt hơn và thú vị hơn với mức giá tương đương.

1. Samsung Galaxy S25 Plus

Giá bán từ: 22,7 triệu đồng

Nếu bạn đang cân nhắc mua Galaxy S25 FE nhưng lại thích có nhiều chức năng hơn, hãy mua Galaxy S25 Plus.

Galaxy S25 Plus.

Galaxy S25 Plus là một chiếc điện thoại tốt hơn Galaxy S25 FE ở hầu hết mọi khía cạnh. Sản phẩm có khung nhôm bền hơn, màn hình sáng hơn (và sắc nét hơn), chip Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ hơn nhiều cùng RAM và bộ nhớ trong lớn hơn. Ngoài ra, camera, dung lượng pin và tốc độ sạc của chúng gần như giống nhau.

2. OnePlus 13R

Giá bán từ: 12,79 triệu đồng

Nếu muốn có một chiếc điện thoại với mức giá hời nhưng không phải Galaxy S25 FE, khách hàng có thể tham khảo chiếc OnePlus 13R.

OnePlus 13R.

Đặt cạnh Galaxy S25 FE, OnePlus 13R chiếm ưu thế ở hầu hết mọi khía cạnh. OnePlus 13R có màn hình 6,78 inch lớn hơn một chút, độ sáng cao hơn và nhiều điểm ảnh hơn. Về hiệu năng, OnePlus 13R sở hữu chip Snapdragon 8 Gen 3 nhanh hơn cùng với RAM (12GB) và bộ nhớ trong (256GB) lớn hơn so với Galaxy S25 FE - vốn chỉ có RAM 8GB và bộ nhớ trong cơ bản 128GB. OnePlus cũng có lợi thế đáng kể về pin với pin 6.000mAh và sạc có dây 80W, "đỉnh" hơn nhiều so với pin 4.900mAh và sạc 45W của Samsung.

3. Motorola Razr 60 (2025)

Giá bán từ: 17,99 triệu đồng

Nếu muốn có một chiếc điện thoại Android đơn giản, dễ sử dụng, Galaxy S25 FE là một lựa chọn hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sở hữu một chiếc smartphone thú vị hơn một chút, Motorola Razr 60 (2025) là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Motorola Razr 60 (2025).

Motorola Razr 60 (2025) có một lợi thế lớn khi so sánh với Galaxy S25 FE: có thể gập đôi. Khi mở ra, điện thoại Motorola có màn hình 6,9 inch giống như một chiếc điện thoại Android "thông thường". Nhưng khi đóng chặt lại, máy vẫn có màn hình 3,6 inch nhỏ gọn bên ngoài, có thể sử dụng cho hầu hết mọi thứ — tất cả đều nằm trong một thiết kế hình vuông nhỏ nhắn, dễ cầm nắm.

4. Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Giá bán từ: 21,99 triệu đồng

Các thiết bị mang thương hiệu FE của Samsung từ lâu đã là một lựa chọn giá phải chăng. Và lần đầu tiên vào năm 2025, Samsung đã mở rộng dòng FE sang điện thoại màn hình gập với Galaxy Z Flip 7 FE.

Galaxy Z Flip 7 FE.

Galaxy Z Flip 7 FE đi kèm tất cả những tính năng thường thấy của điện thoại Samsung — từ Galaxy AI, One UI, khả năng tương thích tốt hơn với Galaxy Watch, 7 năm cập nhật hệ điều hành Android. Tất nhiên, chúng cũng cho trải nghiệm thú vị với màn hình gập lại. Sản phẩm đang được giảm giá xuống mức khá hợp lý.