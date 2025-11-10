Honor "chơi lớn" chuẩn bị ra mắt smartphone thứ hai có pin 10.000 mAh

Honor Power 2 vừa được chứng nhận tại Trung Quốc với viên pin khủng 10.000 mAh. Tuy nhiên, thương hiệu sẽ không dừng lại ở đó. Theo thông tin từ Digital Chat Station, Honor đang phát triển một smartphone thứ hai cũng sở hữu dung lượng pin 10.000 mAh. Mẫu máy này hiện đã bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm.

Ảnh minh họa

Theo DCS, pin của thiết bị mới có dung lượng 36,88Wh (tương đương 9.755 mAh), với dung lượng trung bình khoảng 9.900 mAh, và có khả năng đạt mốc 10.000 mAh khi hoàn thiện. Thông tin này được đưa ra sau khi Honor Power 2 xuất hiện trong cơ sở dữ liệu chứng nhận 3C của Trung Quốc với dung lượng định mức là 9.886 mAh.

Sự phát triển của công nghệ pin silicon-carbon đã cho phép các smartphone tích hợp nhiều năng lượng hơn mà không làm tăng đáng kể kích thước hay trọng lượng. Honor đang nỗ lực tận dụng công nghệ này để mang đến những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng.

Hiện tại, thông tin về mẫu điện thoại 10.000 mAh thứ hai vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, một báo cáo từ tháng 10 cho biết Honor đang phát triển smartphone GT 2 với pin hơn 9.000 mAh. Honor GT 2 được đồn đoán sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite của năm ngoái, trong khi GT 2 Pro có thể trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất của Qualcomm. Dòng sản phẩm này cũng dự kiến sẽ có cảm biến vân tay siêu âm 3D và khả năng chống nước đạt tiêu chuẩn IP68 và IP69.

Về Honor Power 2, có thông tin cho rằng máy sẽ được trang bị chip Dimensity 8500 của MediaTek. Màn hình của máy có kích thước 6,79 inch, sử dụng công nghệ OLED LTPS với độ phân giải 1,5K. Dù sở hữu viên pin dung lượng lớn, Honor Power 2 được cho là chỉ dày khoảng 8mm. Các thông số kỹ thuật khác được bao gồm cảm biến vân tay quang học dưới màn hình và thiết kế chống rơi vỡ.