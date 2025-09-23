Những người dùng iPhone 17 đầu tiên: Thận trọng với quảng cáo của Apple

Một trong những cải tiến đáng chú ý của các thiết bị năm nay là việc Apple đã trang bị lớp kính Ceramic Shield thế hệ thứ hai, giúp tăng cường khả năng chống trầy xước và va đập cho cả hai mặt của máy. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng iPhone vẫn chủ yếu được làm từ kính, và kính vẫn có thể bị trầy xước hoặc vỡ.

iPhone 17 và iPhone Air đã đến tay người dùng Việt Nam.

Mặc dù các CEO của Apple không tỏ ra lo lắng về việc thử nghiệm độ bền của iPhone Air mới bằng cách ném qua phòng hay bẻ cong, nhưng trên mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ hình ảnh về việc các mẫu iPhone 17 mới bị hư hỏng.

Biên tập viên Sam Kohl từ AppleTrack đã đăng tải một bức ảnh gây chú ý trên X, cho thấy một chiếc iPhone 17 bị hỏng hoàn toàn, một chiếc iPhone 17 Pro với mặt lưng màu cam bị vỡ, và một chiếc iPhone Air bị hư hỏng nặng. Tuy nhiên, chưa rõ liệu đây có phải là một phần trong bài kiểm tra của anh cho nội dung tương lai hay không.

Bên cạnh đó, một số bài đăng trên mạng xã hội cho thấy mẫu iPhone 17 Pro trưng bày tại các cửa hàng đã bị trầy xước, từ những vết xước nhỏ đến những vết rõ ràng hơn, đặc biệt là với các tùy chọn màu Xanh đậm và Cam Vũ Trụ. Kênh YouTube Wylsacom cũng đã thử nghiệm khả năng chống trầy xước và khuyến cáo người dùng nên cẩn thận với chiếc iPhone mới của mình.

Apple đã rất tự hào tuyên bố khả năng chịu đựng của iPhone Air, nhưng thực tế có thể khác.

Một người dùng khác trên X đã báo cáo rằng mẫu iPhone Air của anh bị đọng hơi nước trong camera. Mặc dù hiện tượng này có thể do điều kiện khí hậu quá nóng và ẩm, nhưng nó có thể gây khó chịu khi chụp ảnh. May mắn là, hiện tượng đọng hơi nước này sẽ tự biến mất theo thời gian.

Dù Apple tuyên bố rằng đây là chiếc iPhone bền nhất mà họ từng sản xuất, người dùng vẫn nên xem xét việc sử dụng ốp lưng chắc chắn hoặc ít nhất là đăng ký gói bảo hiểm AppleCare+ vì chi phí sửa chữa iPhone sẽ rẻ hơn nhiều so với việc phải thay thế máy nếu không có biện pháp bảo vệ nào.