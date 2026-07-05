LG trình làng bộ ba laptop LG gram AI 2026, hỗ trợ xóa dữ liệu và khóa máy từ xa

LG vừa ra mắt thế hệ laptop gram AI 2026 với ba dòng sản phẩm gồm LG gram Pro AI, LG gram AI và LG gram Book AI. Thế hệ mới tập trung vào thiết kế mỏng nhẹ, tích hợp công nghệ Dual AI, sử dụng vật liệu Aerominum mới và mở rộng tùy chọn vi xử lý AMD Ryzen bên cạnh Intel.

LG gram AI phiên bản 2026.

LG gram AI 2026 được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc và sáng tạo trong kỷ nguyên AI. Điểm nhấn của dòng sản phẩm là công nghệ Dual AI, kết hợp khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị với nền tảng Copilot+ PC, hỗ trợ người dùng thực hiện các tác vụ như tìm kiếm, tóm tắt nội dung và xử lý thông tin cả khi trực tuyến lẫn ngoại tuyến. Việc xử lý dữ liệu ngay trên thiết bị cũng được kỳ vọng giúp tăng cường bảo mật thông tin.

Một trong những thay đổi đáng chú ý của thế hệ mới là việc sử dụng hợp kim Aerominum. Theo LG, vật liệu này giúp giảm khoảng 40g trọng lượng so với thế hệ trước, đồng thời tăng 135% khả năng chống trầy xước. Máy có độ mỏng 12,4mm, trọng lượng từ 1.199g và đã trải qua quá trình kiểm thủ độ bền theo chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD-810H.

Bên cạnh đó, LG gram AI 2026 được tích hợp hệ sinh thái LG gram Link, cho phép chia sẻ dữ liệu và mở rộng không gian hiển thị giữa các thiết bị chạy iOS, Android, Windows và webOS. Ứng dụng ThinQ cũng hỗ trợ các tính năng như khóa thiết bị và xóa dữ liệu từ xa.

Trong ba dòng sản phẩm mới, LG gram Pro AI hướng đến nhóm người dùng cần hiệu năng cao. Đây là lần đầu tiên LG bổ sung tùy chọn vi xử lý AMD Ryzen 7 thế hệ mới bên cạnh Intel Core Ultra 5. Máy được trang bị bộ xử lý AI (NPU) đạt 50 TOPS cùng bộ nhớ RAM LPDDR5X tối đa 32GB.

LG gram AI tiếp tục tập trung vào tính di động với phiên bản 14 inch chỉ nặng 1.120g. Máy sử dụng vi xử lý Intel Core Ultra 7, pin dung lượng 72Wh và vẫn đáp ứng tiêu chuẩn độ bền quân đội.

Trong khi đó, LG gram Book AI hướng đến người dùng phổ thông với màn hình 15 inch, vi xử lý Intel Core Ultra 5, thiết kế kim loại Titan Black cùng hai khe cắm SSD độc lập để mở rộng dung lượng lưu trữ. Dòng máy này cũng được tích hợp các tính năng gram AI, LG gram Link và ThinQ.

Giá bán cụ thể của từng phiên bản sẽ được công bố theo từng cấu hình trong thời gian tới.