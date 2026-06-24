Vì sao nhiều người mua TV quá lớn rồi phải hối tiếc?

Trong những năm gần đây, người tiêu dùng đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về kích thước của các màn hình TV. Màn hình lớn hơn không chỉ mang lại trải nghiệm sống động hơn mà còn mở ra nhiều cơ hội giải trí mới.

TV màn hình lớn ngày càng phổ biến nhờ giá dễ tiếp cận hơn.

Mặc dù vậy, kích thước không phải là yếu tố duy nhất cần xem xét khi lựa chọn TV. Các thành phần và tính năng của sản phẩm cũng đóng vai trò quan trọng, vì mỗi thương hiệu có thể cung cấp những chức năng và công nghệ khác nhau, ảnh hưởng đến chất lượng trải nghiệm xem phim.

Chẳng hạn, việc sử dụng tấm nền miniLED hay OLED có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cách hiển thị độ sáng và tối trên màn hình. Tốc độ làm mới và công nghệ nâng cấp hình ảnh cũng có thể thay đổi cách người dùng thưởng thức các nội dung yêu thích.

Nhưng nhiều người có thể hối tiếc sau một thời gian sử dụng.

Nhiều công ty đã tích hợp công nghệ tiên tiến nhất vào các mẫu TV lớn nhất của họ. Điều này có thể là một bất lợi cho những ai cần màn hình nhỏ hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc người dùng cần đảm bảo rằng thương hiệu mình chọn có đầy đủ các tính năng mà bản thân mong muốn, đặc biệt khi xét đến giá cả của những chiếc TV lớn.

Khi nào cần TV kích thước lớn?

Mặc dù có những tiến bộ trong công nghệ màn hình như RGB Mini LED, nhiều tính năng mới mà người tiêu dùng thấy hiện nay chủ yếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), như trợ lý Gemini trên hệ thống Google TV. Tuy nhiên, sự chuyển mình của các nhà sản xuất như Samsung, LG và Sony với các mẫu TV lớn hơn lại mang đến cảm giác như một bước tiến rõ rệt, đặc biệt khi màn hình 4K giúp nội dung trở nên mượt mà hơn.

Tuy nhiên, TV màn hình lớn vẫn có chỗ đứng trong một số trường hợp.

Xu hướng này có thể tiếp tục, với dự đoán rằng sẽ có nhiều mẫu TV lớn hơn, thậm chí đã vượt quá 100 inch vào năm ngoái. Đầu tư vào một màn hình lớn là hợp lý, đặc biệt nếu người dùng thường xuyên tiếp khách và muốn tạo ra một không gian giải trí sống động. Tuy nhiên, người dùng cũng cần cân nhắc các yếu tố khác ngoài kích thước và loại tấm nền.

Kích thước chỉ có thể mang lại trải nghiệm chân thực đến một mức độ nhất định. Cách bộ não con người xử lý thông tin từ mắt không đơn giản. Một chiếc TV quá nhỏ có thể khiến người dùng cảm thấy thiếu hụt trải nghiệm, trong khi một chiếc TV quá lớn và ngồi quá gần có thể khiến họ bỏ lỡ nhiều chi tiết. Do đó, việc đánh giá không gian sống và khoảng cách ngồi xem là rất quan trọng. Nếu muốn một chiếc TV lớn như mẫu 100 inch của Hisense, hãy đảm bảo người dùng có thể ngồi cách TV ít nhất 4 mét để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào.