Điểm mặt 5 dòng TV 75 inch cực "chất"

Không khí World Cup luôn trở nên cuồng nhiệt hơn khi được thưởng thức trên màn hình lớn. Với các dòng TV kích thước 75 inch, người xem có thể cảm nhận rõ từng pha bóng, những tình huống tranh chấp tốc độ cao hay các góc quay toàn cảnh sân vận động.

Trong tầm giá ngày càng dễ tiếp cận, nhiều mẫu TV 75 inch hiện nay còn được trang bị công nghệ AI, HDR và tần số quét nâng cao, góp phần cải thiện trải nghiệm thể thao đáng kể. Dưới đây là 5 lựa chọn đang được yêu thích nhất hiện nay.

1. Tivi Crystal UHD Samsung 4K 75 inch UA75U8500F

Giá bán từ: 16,69 triệu đồng

Nếu ưu tiên một chiếc TV có chất lượng hình ảnh ổn định để theo dõi các trận cầu đỉnh cao, Samsung UA75U8500F là cái tên đáng cân nhắc. Mẫu TV này sử dụng công nghệ Kiểm soát đèn nền UHD Dimming, Color Booster, giúp tái tạo màu sắc sống động hơn so với các dòng LED phổ thông, đồng thời nâng cấp nội dung lên gần chuẩn 4K bằng bộ xử lý Crystal 4K.

Tivi Crystal UHD Samsung 4K 75 inch UA75U8500F.

Với những trận đấu diễn ra vào buổi tối, công nghệ HDR 10+ cũng giúp cải thiện độ tương phản giữa vùng sáng và vùng tối, từ đó người xem dễ dàng quan sát các tình huống bóng bổng hay các pha tranh chấp ở khu vực khung thành. Kích thước 75 inch cũng tạo cảm giác bao quát, phù hợp với phòng khách rộng hoặc những buổi xem bóng đá đông người.

Bên cạnh đó, hệ điều hành Tizen của Samsung được đánh giá cao về độ ổn định và khả năng truy cập nhanh các ứng dụng phát sóng thể thao trực tuyến.

2. Tivi NanoCell LG AI 4K 75 inch 75NANO80ASA

Giá bán từ: 24,59 triệu đồng

Khác với Samsung, LG lựa chọn công nghệ Nano để nâng cao chất lượng màu sắc. Trên mẫu 75NANO80ASA, các hạt Nano giúp lọc tạp màu, từ đó mang lại hình ảnh chính xác hơn khi xem những trận đấu có nhiều chuyển động nhanh.

Tivi NanoCell LG AI 4K 75 inch 75NANO80ASA.

Điểm mạnh của sản phẩm nằm ở bộ xử lý α7 AI Processor 4K Gen8, có khả năng nhận diện nội dung và tự động tối ưu độ sáng, độ tương phản theo từng khung hình. Khi theo dõi các trận đấu diễn ra vào ban ngày hoặc trong điều kiện ánh sáng phòng phức tạp, tính năng này giúp hình ảnh duy trì độ rõ nét tốt hơn.

3. Tivi TCL AI 4K 75 inch 75P6K

Giá bán từ: 16,99 triệu đồng

Trong phân khúc dễ tiếp cận hơn, TCL 75P6K là lựa chọn đáng chú ý nhờ cân bằng giữa kích thước màn hình và các tính năng thông minh. Sản phẩm sở hữu độ phân giải 4K cùng công nghệ HDR 10 giúp tăng độ chi tiết ở những cảnh quay sân vận động hoặc các pha cận cảnh cầu thủ.

Tivi TCL AI 4K 75 inch 75P6K.

TCL trang bị bộ xử lý AI PQ hỗ trợ tối ưu chất lượng hình ảnh theo nội dung hiển thị. Khi xem thể thao, TV có khả năng cải thiện độ sắc nét và giảm hiện tượng nhiễu hình trong các tình huống chuyển động nhanh. Đây là yếu tố quan trọng bởi bóng đá là một trong những nội dung đòi hỏi TV phải xử lý chuyển động liên tục.

Ngoài ra, Google TV tích hợp sẵn giúp người dùng dễ dàng truy cập các ứng dụng phát sóng thể thao, YouTube hoặc các nền tảng giải trí khác.

4. Tivi Sony 4K 75 inch K-75S30

Giá bán từ: 32,99 triệu đồng

Sony từ lâu được đánh giá cao ở khả năng xử lý hình ảnh và đây cũng là điểm nổi bật trên mẫu K-75S30. Thay vì tập trung vào các thông số hào nhoáng, Sony chú trọng đến việc tái tạo hình ảnh tự nhiên và ổn định trong mọi điều kiện sử dụng.

Tivi Sony 4K 75 inch K-75S30.

Khi theo dõi bóng đá, bộ xử lý hình ảnh Bộ xử lý X1 4K HDR Processor của Sony giúp các chuyển động trên sân mượt mà hơn, hạn chế hiện tượng nhòe hình trong những pha tăng tốc hoặc chuyền bóng dài.

Hệ thống âm thanh vòm Dolby Atmos 20W trên K-75S30 cũng là điểm cộng đáng kể. Những tiếng hò reo từ khán đài, bình luận viên hay âm thanh va chạm trên sân được tái hiện rõ ràng hơn, giúp không khí World Cup trở nên sống động ngay tại phòng khách.

5. Tivi QLED Samsung AI 4K 75 inch QA75Q8F5

Giá bán từ: 20,99 triệu đồng

Trong danh sách này, QA75Q8F5 là mẫu TV sở hữu nhiều công nghệ hình ảnh nổi bật nhất. Công nghệ QLED sử dụng chấm lượng tử Quantum Dot của Samsung giúp tái tạo dải màu rộng, mang lại hình ảnh rực rỡ và độ sáng cao hơn so với TV LED thông thường.

Tivi QLED Samsung AI 4K 75 inch QA75Q8F5.

Đối với các trận đấu diễn ra vào ban ngày hoặc trong không gian nhiều ánh sáng, khả năng hiển thị độ sáng cao giúp người xem theo dõi nội dung dễ dàng hơn. Công nghệ AI trên TV cũng liên tục phân tích hình ảnh theo thời gian thực để nâng cao độ sắc nét và tương phản.

Kích thước 75 inch kết hợp độ phân giải 4K tạo nên trải nghiệm xem thể thao ấn tượng. Người xem có thể quan sát rõ vị trí cầu thủ trên sân, các đường bóng dài hay những pha quay chậm sau bàn thắng. Ngoài bóng đá, màn hình lớn cùng chất lượng màu sắc cao còn phù hợp với nhu cầu xem phim bom tấn, chương trình giải trí hoặc chơi game trên console.